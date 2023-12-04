https://crimea.ria.ru/20231204/glavnoe-za-den-4-dekabrya-1133308443.html

Главное за день: 4 декабря

Главное за день: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Главное за день: 4 декабря

В комитете Госдумы по обороне высказались об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Минобороны РФ предлагает изменить требования к... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T22:55

2023-12-04T22:55

2023-12-04T23:09

главное за день

новости

государственная дума рф

призыв в вс россии

министерство обороны рф

владимир зеленский (президент украины)

украина

болгария

поставки западного оружия украине

штрафы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508220_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_407846a342de3dd3f119002820a43955.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В комитете Госдумы по обороне высказались об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников. Политолог не исключает возможность падения Зеленского с пьедестала. Болгария отказывается поставлять бронетехнику на Украину. В России депутаты предлагают ужесточить наказание за утечку персональных данных. В Воронежской области фура врезалась в автоколонну Росгвардии, есть погибший.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Необходимость в увеличении срока службы по призыву отсутствуетГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ранее озвученные заявления некоторых коллег о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета. Никакой необходимости в этом нет. По его словам, "данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов".Требования к состоянию здоровья призывников изменятИзменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, предложило Министерство обороны РФ. По мнению ведомства, есть необходимость в совершенствовании организации проведения медицинского освидетельствования граждан, которые имеют заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.Зеленского могут скинуть с пьедесталаПолитолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада. По его словам, в высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер при минимальной поддержке хотя бы одной влиятельной страны Запада.Украина не получит бронетехнику БолгарииНаложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости президент Болгарии Румен Радев. Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД. Президент заявил, что руководствуется следующим убеждением: безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом.Депутаты Госдумы РФ предлагают увеличить штрафы за утечку персональных данныхПакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных, на рассмотрение внесли депутаты Госдумы. Они предлагают за утечку персональных данных от 1 тыс до 10 тыс субъектов назначить штраф для юрлиц в сумму от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс до 100 тыс субъектов – от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс – от 10 млн до 15 млн рублей. За повторное нарушение – оборотный штраф в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.Фура врезалась в автоколонну РосгвардииКрупное ДТП произошло в Воронежской области на федеральной трассе М-4 "Дон". Фура столкнулась с колонной Росгвардии. По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://crimea.ria.ru/20231204/grazhdanskie-semi-pogibshikh-geroev-imeyut-pravo-na-gospodderzhku--putin-1133307523.html

https://crimea.ria.ru/20231204/rebenok-rodilsya-posle-gibeli-ottsa-voennogo-strakhovuyu-vyplatu-naznachat-1133305765.html

https://crimea.ria.ru/20231204/borba-na-vyzhivanie-na-ukraine-ischut-vinovnogo-za-proval-nastupleniya-vsu-1133290085.html

https://crimea.ria.ru/20231204/pobeditel-vyborov-v-niderlandakh-sdelal-zayavlenie-ob-oruzhii-dlya-ukrainy-1133300897.html

https://crimea.ria.ru/20231204/putin-kazhdyy-chetvertyy-rossiyanin-yavlyaetsya-volonterom-1133301692.html

https://crimea.ria.ru/20231204/v-rostovskoy-oblasti-otrabotali-sistemy-pvo--chto-izvestno-1133300319.html

украина

болгария

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, государственная дума рф, призыв в вс россии, министерство обороны рф, владимир зеленский (президент украины), украина, болгария, поставки западного оружия украине, штрафы, защита персональных данных, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), дтп, происшествия, воронежская область, трасса м-4 "дон"