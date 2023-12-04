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Главное за день: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Главное за день: 4 декабря
Главное за день: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Главное за день: 4 декабря
В комитете Госдумы по обороне высказались об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Минобороны РФ предлагает изменить требования к... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T22:55
2023-12-04T23:09
главное за день
новости
государственная дума рф
призыв в вс россии
министерство обороны рф
владимир зеленский (президент украины)
украина
болгария
поставки западного оружия украине
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В комитете Госдумы по обороне высказались об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников. Политолог не исключает возможность падения Зеленского с пьедестала. Болгария отказывается поставлять бронетехнику на Украину. В России депутаты предлагают ужесточить наказание за утечку персональных данных. В Воронежской области фура врезалась в автоколонну Росгвардии, есть погибший.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Необходимость в увеличении срока службы по призыву отсутствуетГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ранее озвученные заявления некоторых коллег о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета. Никакой необходимости в этом нет. По его словам, "данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов".Требования к состоянию здоровья призывников изменятИзменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, предложило Министерство обороны РФ. По мнению ведомства, есть необходимость в совершенствовании организации проведения медицинского освидетельствования граждан, которые имеют заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.Зеленского могут скинуть с пьедесталаПолитолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада. По его словам, в высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер при минимальной поддержке хотя бы одной влиятельной страны Запада.Украина не получит бронетехнику БолгарииНаложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости президент Болгарии Румен Радев. Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД. Президент заявил, что руководствуется следующим убеждением: безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом.Депутаты Госдумы РФ предлагают увеличить штрафы за утечку персональных данныхПакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных, на рассмотрение внесли депутаты Госдумы. Они предлагают за утечку персональных данных от 1 тыс до 10 тыс субъектов назначить штраф для юрлиц в сумму от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс до 100 тыс субъектов – от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс – от 10 млн до 15 млн рублей. За повторное нарушение – оборотный штраф в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.Фура врезалась в автоколонну РосгвардииКрупное ДТП произошло в Воронежской области на федеральной трассе М-4 "Дон". Фура столкнулась с колонной Росгвардии. По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://crimea.ria.ru/20231204/grazhdanskie-semi-pogibshikh-geroev-imeyut-pravo-na-gospodderzhku--putin-1133307523.html
https://crimea.ria.ru/20231204/rebenok-rodilsya-posle-gibeli-ottsa-voennogo-strakhovuyu-vyplatu-naznachat-1133305765.html
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украина
болгария
воронежская область
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главное за день, новости, государственная дума рф, призыв в вс россии, министерство обороны рф, владимир зеленский (президент украины), украина, болгария, поставки западного оружия украине, штрафы, защита персональных данных, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), дтп, происшествия, воронежская область, трасса м-4 "дон"
Главное за день: 4 декабря

Главные события и заявления понедельника, 4 декабря

22:55 04.12.2023 (обновлено: 23:09 04.12.2023)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В комитете Госдумы по обороне высказались об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников. Политолог не исключает возможность падения Зеленского с пьедестала. Болгария отказывается поставлять бронетехнику на Украину. В России депутаты предлагают ужесточить наказание за утечку персональных данных. В Воронежской области фура врезалась в автоколонну Росгвардии, есть погибший.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Необходимость в увеличении срока службы по призыву отсутствует

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ранее озвученные заявления некоторых коллег о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета. Никакой необходимости в этом нет. По его словам, "данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов".
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
22:28
Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин

Требования к состоянию здоровья призывников изменят

Изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, предложило Министерство обороны РФ. По мнению ведомства, есть необходимость в совершенствовании организации проведения медицинского освидетельствования граждан, которые имеют заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
21:48
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат

Зеленского могут скинуть с пьедестала

Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада. По его словам, в высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер при минимальной поддержке хотя бы одной влиятельной страны Запада.
ВСУ
13:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ

Украина не получит бронетехнику Болгарии

Наложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости президент Болгарии Румен Радев. Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД. Президент заявил, что руководствуется следующим убеждением: безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом.
ВСУ
21:27
Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины

Депутаты Госдумы РФ предлагают увеличить штрафы за утечку персональных данных

Пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных, на рассмотрение внесли депутаты Госдумы. Они предлагают за утечку персональных данных от 1 тыс до 10 тыс субъектов назначить штраф для юрлиц в сумму от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс до 100 тыс субъектов – от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс – от 10 млн до 15 млн рублей. За повторное нарушение – оборотный штраф в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.
Президент РФ В. Путин
17:44
Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером

Фура врезалась в автоколонну Росгвардии

Крупное ДТП произошло в Воронежской области на федеральной трассе М-4 "Дон". Фура столкнулась с колонной Росгвардии. По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
17:02
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
 
Главное за деньНовостиГосударственная Дума РФПризыв в ВС РоссииМинистерство обороны РФВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаБолгарияПоставки западного оружия УкраинеШтрафыЗащита персональных данныхРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ДТППроисшествияВоронежская областьТрасса М-4 "Дон"
 
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Заголовок открываемого материала
23:39Салливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине
22:55Главное за день: 4 декабря
22:28Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин
22:03Главные новости Крыма: 4 декабря
21:48Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
21:27Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины
21:16Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна
20:54Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе
20:27Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы
20:02Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером
19:45Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
19:29Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
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