Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников
Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится в обосновании необходимости подготовки проекта.
Документ направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, в военные вузы, в мобилизационный людской резерв и на военные сборы.
Ранее президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.
По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
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