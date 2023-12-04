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Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников
Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников
Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T10:07
2023-12-04T10:07
министерство обороны рф
призыв в вс россии
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Документ направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, в военные вузы, в мобилизационный людской резерв и на военные сборы.Ранее президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеКак штрафуют уклонистов от армииСколько призывников из Крыма годны к военной службе
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, здоровье
Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников

Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

10:07 04.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится в обосновании необходимости подготовки проекта.
Документ направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, в военные вузы, в мобилизационный людской резерв и на военные сборы.
Ранее президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.
По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
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Министерство обороны РФПризыв в ВС РоссииВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиЗдоровье
 
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