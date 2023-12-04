https://crimea.ria.ru/20231204/minoborony-predlagaet-izmenit-trebovaniya-k-zdorovyu-prizyvnikov-1133286349.html

Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников

Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников

Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T10:07

2023-12-04T10:07

2023-12-04T10:07

министерство обороны рф

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Документ направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, в военные вузы, в мобилизационный людской резерв и на военные сборы.Ранее президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеКак штрафуют уклонистов от армииСколько призывников из Крыма годны к военной службе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, здоровье