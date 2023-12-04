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Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T14:19
2023-12-04T14:21
андрей картаполов
новости
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государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.Члены комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев ранее заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актовВ пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
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РИА Новости Крым
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андрей картаполов, новости, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, государственная дума рф, армия и флот, россия
Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы

Срок службы по призыву в России увеличивать не будут – глава комитета Госдумы по обороне

14:19 04.12.2023 (обновлено: 14:21 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПриписное свидетельство
Приписное свидетельство - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.
Члены комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев ранее заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.

"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", – цитирует Картаполова РИА Новости.

Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.
По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
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