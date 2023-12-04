Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
Срок службы по призыву в России увеличивать не будут – глава комитета Госдумы по обороне
14:19 04.12.2023 (обновлено: 14:21 04.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.
Члены комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев ранее заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.
"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", – цитирует Картаполова РИА Новости.
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По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
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