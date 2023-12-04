https://crimea.ria.ru/20231204/uvelichenie-sroka-sluzhby-po-prizyvu-v-rossii-pozitsiya-komiteta-gosdumy-1133292650.html

Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы

Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы

Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T14:19

2023-12-04T14:19

2023-12-04T14:21

андрей картаполов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.Члены комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев ранее заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актовВ пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей картаполов, новости, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, государственная дума рф, армия и флот, россия