Рейтинг@Mail.ru
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231204/shtrafy-za-utechku-personalnykh-dannykh-khotyat-uvelichit-do-500-mln-rubley-1133304496.html
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T19:45
2023-12-04T19:45
государственная дума рф
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
россия
штрафы
коап
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Среди авторов пакета поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных, сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Хинштейн.По его словам, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Ответственность, которая действует сейчас (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулирует.Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил предлагаемую депутатами сумму оборотных штрафов для организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, россия, штрафы, коап, уголовный кодекс
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей

Штрафы за утечку персональных данных до 500 млн рублей предлагают увеличить депутаты ГД

19:45 04.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Согласно поправкам, если утечка коснется: от 1 тыс до 10 тыс субъектов персональных данных, то штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс до 100 тыс субъектов – от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс – от 10 млн до 15 млн рублей. За повторное нарушение – оборотный штраф", – говорится в сообщении.

Среди авторов пакета поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных, сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных – вплоть до 10 лет лишения свободы", – написал в своем Telegram-канале Андрей Турчак.

По его словам, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Ответственность, которая действует сейчас (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулирует.

"В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персональными данными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", – подчеркнул сенатор.

Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил предлагаемую депутатами сумму оборотных штрафов для организаций.

"За повторные утечки мы предлагаем ввести, оборотные штрафы — от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн и не более 500 млн рублей", – говорится в сообщении депутата.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?
Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
 
Государственная Дума РФМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиРоссияШтрафыКоАПУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
21:27Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины
21:16Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна
20:54Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе
20:27Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы
20:02Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером
19:45Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
19:29Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
Лента новостейМолния