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Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T19:45
2023-12-04T19:45
2023-12-04T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Среди авторов пакета поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных, сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Хинштейн.По его словам, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Ответственность, которая действует сейчас (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулирует.Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил предлагаемую депутатами сумму оборотных штрафов для организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
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государственная дума рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, россия, штрафы, коап, уголовный кодекс
Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей
Штрафы за утечку персональных данных до 500 млн рублей предлагают увеличить депутаты ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Согласно поправкам, если утечка коснется: от 1 тыс до 10 тыс субъектов персональных данных, то штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс до 100 тыс субъектов – от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс – от 10 млн до 15 млн рублей. За повторное нарушение – оборотный штраф", – говорится в сообщении.
Среди авторов пакета поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных, сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных – вплоть до 10 лет лишения свободы", – написал в своем Telegram-канале Андрей Турчак.
По его словам, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Ответственность, которая действует сейчас (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулирует.
"В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персональными данными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", – подчеркнул сенатор.
Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил предлагаемую депутатами сумму оборотных штрафов для организаций.
"За повторные утечки мы предлагаем ввести, оборотные штрафы — от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн и не более 500 млн рублей", – говорится в сообщении депутата.
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