https://crimea.ria.ru/20231204/shtrafy-za-utechku-personalnykh-dannykh-khotyat-uvelichit-do-500-mln-rubley-1133304496.html

Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей

Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Штрафы за утечку персональных данных хотят увеличить до 500 млн рублей

В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T19:45

2023-12-04T19:45

2023-12-04T19:45

государственная дума рф

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

россия

штрафы

коап

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые усиливают ответственность за утечки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Среди авторов пакета поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных, сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Хинштейн.По его словам, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Ответственность, которая действует сейчас (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулирует.Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил предлагаемую депутатами сумму оборотных штрафов для организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, россия, штрафы, коап, уголовный кодекс