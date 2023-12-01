https://crimea.ria.ru/20231201/teplee-normy-i-bez-dozhdey--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1133251089.html
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T20:12
2023-12-01T20:12
2023-12-01T20:14
центр погоды "фобос"
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494920_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a645f22e79d436e9fdaa5f2dd949bfc5.jpg
Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его прогнозу, Крым продолжит находиться в теплом секторе циклона. Значительные осадки маловероятны, на небе – переменная облачность, температурные значения даже превысят субботние показатели: ночью не ниже +10…+15, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный. Ночью, в порывах до 18 м/с, днем 5-10 м/с.При этом ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на выходные из-за сильного ветра, который, по данным спасателей, может достигать 25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновИ грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
https://crimea.ria.ru/20231128/kak-izmenitsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-moschnogo-shtorma-1133159413.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494920_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84021d50811b9e618f7d4834c8a67890.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, новости крыма, евгений тишковец
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
В выходные дни в Крыму до +18, без дождей и с умеренным ветром – ФОБОС
20:12 01.12.2023 (обновлено: 20:14 01.12.2023)