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Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС

Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС

В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T20:12

2023-12-01T20:12

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Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его прогнозу, Крым продолжит находиться в теплом секторе циклона. Значительные осадки маловероятны, на небе – переменная облачность, температурные значения даже превысят субботние показатели: ночью не ниже +10…+15, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный. Ночью, в порывах до 18 м/с, днем 5-10 м/с.При этом ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на выходные из-за сильного ветра, который, по данным спасателей, может достигать 25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновИ грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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