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Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T20:12
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Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его прогнозу, Крым продолжит находиться в теплом секторе циклона. Значительные осадки маловероятны, на небе – переменная облачность, температурные значения даже превысят субботние показатели: ночью не ниже +10…+15, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный. Ночью, в порывах до 18 м/с, днем 5-10 м/с.При этом ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на выходные из-за сильного ветра, который, по данным спасателей, может достигать 25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновИ грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
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центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, новости крыма, евгений тишковец
Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС

В выходные дни в Крыму до +18, без дождей и с умеренным ветром – ФОБОС

20:12 01.12.2023 (обновлено: 20:14 01.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
20:12

"В субботу погодную ситуацию определит северная периферия антициклона, ожидается кратковременное улучшение погодных условий. Осадки прекратятся, но ветер все еще будет плотным, юго-западных румбов, 5-10 м/с, в порывах до 16 м/с. Температура воздуха ночью до +8…+13, днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов", – прогнозирует Тишковец.

В воскресенье, по его прогнозу, Крым продолжит находиться в теплом секторе циклона. Значительные осадки маловероятны, на небе – переменная облачность, температурные значения даже превысят субботние показатели: ночью не ниже +10…+15, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный. Ночью, в порывах до 18 м/с, днем 5-10 м/с.

"В целом грядущие выходные теплее нормы на 5-7 градусов – это нехарактерный старт для календарной зимы, но все-таки будет ветрено. Ветер штормовой, но не страшный", – заключил эксперт.

При этом ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на выходные из-за сильного ветра, который, по данным спасателей, может достигать 25 м/с.
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