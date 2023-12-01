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Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром
Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в пятницу утром. Однако паромы выполняют рейсы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-12-01T10:08
2023-12-01T10:08
крым
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керченский пролив
керченская паромная переправа
росморречфлот
крымская погода
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За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 399 069 пассажиров и 228 620 грузовиков. В общей сложности паромами совокупно выполнено 6 669 рейсов.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в пятницу утромНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорВесеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение - Росморречфлот

10:08 01.12.2023
 
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Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в пятницу утром. Однако паромы выполняют рейсы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской паромной переправе 1 декабря 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 декабря ветер юго-западный, южный 13-18 м/сек, местами порывы до 24 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха +13…15 градусов, температура воды в море +8…9 градусов", - сказано в сообщении .
За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 399 069 пассажиров и 228 620 грузовиков. В общей сложности паромами совокупно выполнено 6 669 рейсов.
Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
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