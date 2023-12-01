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Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром

Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в пятницу утром. Однако паромы выполняют рейсы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-12-01T10:08

2023-12-01T10:08

2023-12-01T10:08

крым

керчь

керченский пролив

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За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 399 069 пассажиров и 228 620 грузовиков. В общей сложности паромами совокупно выполнено 6 669 рейсов.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в пятницу утромНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорВесеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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