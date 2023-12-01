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Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
Движение по Крымскому мосту утром в пятницу свободно с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T08:05
2023-12-01T08:05
2023-12-01T08:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в пятницу свободно с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-na-gazifikatsiyu-i-stroitelstvo-dorog-napravyat-41-mlrd-rubley-1132974168.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
Проезд по Крымскому мосту в пятницу утром свободен с двух сторон