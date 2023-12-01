https://crimea.ria.ru/20231201/vesennee-teplo-v-pervyy-den-zimy-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1133174703.html

Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу

Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-12-01T00:01

2023-12-01T00:01

2023-11-30T19:18

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +12 до +15 градусов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231130/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1133208795.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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