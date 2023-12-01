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Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу
Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-12-01T00:01
2023-11-30T19:18
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +12 до +15 градусов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231130/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1133208795.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в первый день зимы до 15 градусов тепла

00:01 01.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +12 до +15 градусов.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Шторм в Ялте
Вчера, 11:43
На Крым надвигается новый шторм
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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