Главное за день: 1 декабря
Главные события и заявления пятницы, 1 декабря
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. В Запорожской области уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ. Эксперт прогнозирует прекращение Киевом активных боевых действий зимой. Украина потеряла большое количество военнослужащих и боевой техники в результате "контрнаступа". Работающие граждане РФ ежегодно будут проходить диспансеризацию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.
Уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ
В Запорожской области оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен украинский Центр подготовки беспилотников. Кроме того, уничтожен вражеский склад авиационных средств под Кировоградом.
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Киев прекратит активные боевые действия зимой
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предполагает, что киевский режим принял окончательное решение о прекращении активных боевых действий на зимний период. Такое мнение он выразил после решения президента Украины Владимира Зеленского ускоренно возвести фортификационные сооружения на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни.
"Контрнаступ" ВСУ привел к большим потерям в личном составе
Свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения – такие потери понесла Украина в результате так называемого контрнаступления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.
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Работающих граждан РФ обяжут проходить диспансеризацию
Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы введут в России в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.