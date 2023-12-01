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Главное за день: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Главное за день: 1 декабря
Главное за день: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Главное за день: 1 декабря
Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. В Запорожской области уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ. Эксперт... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T22:57
2023-12-01T22:57
главное за день
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
владимир зеленский (президент украины)
сергей шойгу
контрнаступление всу
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. В Запорожской области уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ. Эксперт прогнозирует прекращение Киевом активных боевых действий зимой. Украина потеряла большое количество военнослужащих и боевой техники в результате "контрнаступа". Работающие граждане РФ ежегодно будут проходить диспансеризацию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РоссииПрезидент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.Уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУВ Запорожской области оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен украинский Центр подготовки беспилотников. Кроме того, уничтожен вражеский склад авиационных средств под Кировоградом.Киев прекратит активные боевые действия зимойЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предполагает, что киевский режим принял окончательное решение о прекращении активных боевых действий на зимний период. Такое мнение он выразил после решения президента Украины Владимира Зеленского ускоренно возвести фортификационные сооружения на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни."Контрнаступ" ВСУ привел к большим потерям в личном составеСвыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения – такие потери понесла Украина в результате так называемого контрнаступления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.Работающих граждан РФ обяжут проходить диспансеризациюОбязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы введут в России в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.
https://crimea.ria.ru/20231201/bolee-450-tysyach-chelovek-prinyaty-na-voennuyu-sluzhbu-v-vs-rf--medevedev-1133251866.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , владимир зеленский (президент украины), сергей шойгу, контрнаступление всу, здравоохранение в россии, владимир путин (политик)
Главное за день: 1 декабря

Главные события и заявления пятницы, 1 декабря

22:57 01.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. В Запорожской области уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ. Эксперт прогнозирует прекращение Киевом активных боевых действий зимой. Украина потеряла большое количество военнослужащих и боевой техники в результате "контрнаступа". Работающие граждане РФ ежегодно будут проходить диспансеризацию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.
Армия РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 19:26
Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев

Уничтожен Центр подготовки беспилотников ВСУ

В Запорожской области оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен украинский Центр подготовки беспилотников. Кроме того, уничтожен вражеский склад авиационных средств под Кировоградом.
Место преступления
Вчера, 16:16
Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области

Киев прекратит активные боевые действия зимой

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предполагает, что киевский режим принял окончательное решение о прекращении активных боевых действий на зимний период. Такое мнение он выразил после решения президента Украины Владимира Зеленского ускоренно возвести фортификационные сооружения на всех основных направлениях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской областях и даже на Волыни.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:56
Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией

"Контрнаступ" ВСУ привел к большим потерям в личном составе

Свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения – такие потери понесла Украина в результате так называемого контрнаступления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 06:49
Крупный пожар в Ростове ликвидирован

Работающих граждан РФ обяжут проходить диспансеризацию

Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы введут в России в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 11:22
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВладимир Зеленский (президент Украины)Сергей ШойгуКонтрнаступление ВСУЗдравоохранение в РоссииВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
22:57Главное за день: 1 декабря
22:42Главные новости Крыма: 1 декабря
22:21Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты
22:00Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва
21:43Земля в Крыму на 26 млн попала в частные руки по поддельным документам
21:31В Инкермане в субботу не будет света: список адресов
21:01Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
20:38Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
20:12Теплее нормы и без дождей – прогноз на выходные от ФОБОС
19:47Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов
19:26Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев
19:03Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму
18:42Взяли меч в руки: в крымском селе Скалистое посадили новую рощу
18:21Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой
18:00Шторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"
17:47Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским
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17:21Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
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