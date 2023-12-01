https://crimea.ria.ru/20231201/aksenov-nazval-srok-zaversheniya-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1133246100.html

Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории

Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории

Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. Об этом сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T17:00

2023-12-01T17:00

2023-12-01T17:00

радио "спутник в крыму"

крым

сергей аксенов

евпатория

набережная терешковой

ялта

водовод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что реконструкция набережной затянулась из-за недобросовестного подрядчика, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Тем не менее, ситуацию удалось выровнять.Аксенов добавил, что набережная Терешковой практически не пострадала от сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров в конце прошлой недели.Говоря о ходе строительства других крупных инфраструктурных объектов в регионе, глава республики отметил, что строительство тоннельного водовода из села Счастливое в Бахчисарайском районе до поселка Виноградное в окрестностях Ялты - протяженностью более семи километров - будет полностью завершено в 2024 году. Благодаря реализации этого проекта жители большой Ялты будут гарантированно обеспечены качественной питьевой водой.Также в следующем году в Крыму построят два мусороперерабатывающих завода, что позволит практически полностью утилизировать текущий объем твердых коммунальных отходов.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Строительство экотехнопарков в КрымуВ рамках национального проекта "Экология" в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма строятся экотехнопарки по переработке и утилизации мусора. Единственным подрядчиком определен "Российский экологический оператор". На всех трех предприятиях будет перерабатываться 860 тысяч тонн отходов в год. Общая стоимость государственных контрактов – 8,8 млрд рублей. Ввод экотехнопарков в эксплуатацию позволит Крыму избавиться от многолетней проблемы накопления твердых коммунальных отходов.Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКОУгрожает ли Крыму засуха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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