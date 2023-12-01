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Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории
Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории
Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. Об этом сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T17:00
2023-12-01T17:00
радио "спутник в крыму"
крым
сергей аксенов
евпатория
набережная терешковой
ялта
водовод
реализация фцп в крыму и севастополе
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что реконструкция набережной затянулась из-за недобросовестного подрядчика, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Тем не менее, ситуацию удалось выровнять.Аксенов добавил, что набережная Терешковой практически не пострадала от сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров в конце прошлой недели.Говоря о ходе строительства других крупных инфраструктурных объектов в регионе, глава республики отметил, что строительство тоннельного водовода из села Счастливое в Бахчисарайском районе до поселка Виноградное в окрестностях Ялты - протяженностью более семи километров - будет полностью завершено в 2024 году. Благодаря реализации этого проекта жители большой Ялты будут гарантированно обеспечены качественной питьевой водой.Также в следующем году в Крыму построят два мусороперерабатывающих завода, что позволит практически полностью утилизировать текущий объем твердых коммунальных отходов.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Строительство экотехнопарков в КрымуВ рамках национального проекта "Экология" в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма строятся экотехнопарки по переработке и утилизации мусора. Единственным подрядчиком определен "Российский экологический оператор". На всех трех предприятиях будет перерабатываться 860 тысяч тонн отходов в год. Общая стоимость государственных контрактов – 8,8 млрд рублей. Ввод экотехнопарков в эксплуатацию позволит Крыму избавиться от многолетней проблемы накопления твердых коммунальных отходов.Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКОУгрожает ли Крыму засуха
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крым, сергей аксенов, евпатория, набережная терешковой, ялта, водовод, реализация фцп в крыму и севастополе, реализация нацпроектов в крыму, экология, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма
Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории

Аксенов: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории закончат в декабре

17:00 01.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".
"Набережную в Евпатории сдадим до конца декабря. К этому сроку все строительные работы должны быть завершены", - сказал руководитель региона.
Он напомнил, что реконструкция набережной затянулась из-за недобросовестного подрядчика, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Тем не менее, ситуацию удалось выровнять.
Аксенов добавил, что набережная Терешковой практически не пострадала от сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров в конце прошлой недели.
Говоря о ходе строительства других крупных инфраструктурных объектов в регионе, глава республики отметил, что строительство тоннельного водовода из села Счастливое в Бахчисарайском районе до поселка Виноградное в окрестностях Ялты - протяженностью более семи километров - будет полностью завершено в 2024 году. Благодаря реализации этого проекта жители большой Ялты будут гарантированно обеспечены качественной питьевой водой.
Также в следующем году в Крыму построят два мусороперерабатывающих завода, что позволит практически полностью утилизировать текущий объем твердых коммунальных отходов.
"Это будут два новых современных завода в Белогорском и Сакском районах, полностью работающих на отечественном оборудовании. Это будут республиканские предприятия. Заводы строит опытный подрядчик, ход работ мы постоянно мониторим, регулярно выезжаем на объекты. На данный момент работы идут в соответствии с графиком", - сказал Аксенов.

История реконструкции набережной в Евпатории

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.

Строительство экотехнопарков в Крыму

В рамках национального проекта "Экология" в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма строятся экотехнопарки по переработке и утилизации мусора. Единственным подрядчиком определен "Российский экологический оператор". На всех трех предприятиях будет перерабатываться 860 тысяч тонн отходов в год. Общая стоимость государственных контрактов – 8,8 млрд рублей. Ввод экотехнопарков в эксплуатацию позволит Крыму избавиться от многолетней проблемы накопления твердых коммунальных отходов.
Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.
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