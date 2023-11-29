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Сорвал сроки: подрядчику заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
Сорвал сроки: подрядчику заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Сорвал сроки: подрядчику заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
Штраф в размере 3,7 млн рублей заплатит подрядчик за нарушение сроков строительства модульного ФАПа в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T13:23
2023-11-29T13:23
2023-11-29T13:23
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Штраф в размере 3,7 млн рублей заплатит подрядчик за нарушение сроков строительства модульного ФАПа в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные контрактом работы по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта. В результате не были исполнены работы, предусмотренные контрактом, на сумму 3,7 млн рублей. В этой связи было возбуждено уголовное дело. Сейчас работы на объекте завершены.Ранее в Судаке на недобросовестного подрядчика завели административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работДоступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым, фап, происшествия, строительство, крым, новости крыма
Сорвал сроки: подрядчику заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
Подрядчик заплатит 3,7 млн штрафа за срыв сроков по возведению ФАПа - прокуратура