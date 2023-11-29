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Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T07:16
2023-11-29T08:47
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что перед экипажем корабля была поставлена задача: нанести удар высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре противника.В пресс-службе отметили, что корабли ЧФ РФ выполняют задачи в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов вместе с морской авиацией патрулируют акваторию у берегов Крыма, ведут поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также осуществляют мониторинг воздушного пространства.24 ноября сообщалось, что российские военные летчики за неделю ликвидировали 12 безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.22 ноября в западной части акватории Черного моря ВС РФ обнаружили и уничтожили следовавшие в сторону Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две противокорабельные ракеты "Нептун" врага были сбиты над Черным морем у крымских берегов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиНад Крымом уничтожены 13 беспилотников
https://crimea.ria.ru/20231124/armiya-rossii-nanesla-31-udar-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133034798.html
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60
армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео

Минобороны: фрегат ЧФ РФ ударил крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре ВСУ

07:16 29.11.2023 (обновлено: 08:47 29.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Уточняется, что перед экипажем корабля была поставлена задача: нанести удар высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре противника.
"Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что корабли ЧФ РФ выполняют задачи в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов вместе с морской авиацией патрулируют акваторию у берегов Крыма, ведут поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также осуществляют мониторинг воздушного пространства.
24 ноября сообщалось, что российские военные летчики за неделю ликвидировали 12 безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.
22 ноября в западной части акватории Черного моря ВС РФ обнаружили и уничтожили следовавшие в сторону Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины.
17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две противокорабельные ракеты "Нептун" врага были сбиты над Черным морем у крымских берегов.
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