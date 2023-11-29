https://crimea.ria.ru/20231129/krylatye-rakety-chf-rf-udarili-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133163369.html
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T07:16
2023-11-29T07:16
2023-11-29T08:47
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012712_0:189:1754:1176_1920x0_80_0_0_e5608f7dfe1ff3b7390c971d25024584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что перед экипажем корабля была поставлена задача: нанести удар высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре противника.В пресс-службе отметили, что корабли ЧФ РФ выполняют задачи в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов вместе с морской авиацией патрулируют акваторию у берегов Крыма, ведут поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также осуществляют мониторинг воздушного пространства.24 ноября сообщалось, что российские военные летчики за неделю ликвидировали 12 безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.22 ноября в западной части акватории Черного моря ВС РФ обнаружили и уничтожили следовавшие в сторону Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две противокорабельные ракеты "Нептун" врага были сбиты над Черным морем у крымских берегов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиНад Крымом уничтожены 13 беспилотников
https://crimea.ria.ru/20231124/armiya-rossii-nanesla-31-udar-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133034798.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012712_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_990731479e1cc4ecd2b94b2c875a42d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
Минобороны: фрегат ЧФ РФ ударил крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре ВСУ
07:16 29.11.2023 (обновлено: 08:47 29.11.2023)