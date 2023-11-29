https://crimea.ria.ru/20231129/krylatye-rakety-chf-rf-udarili-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133163369.html

Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео

Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео

Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T07:16

2023-11-29T07:16

2023-11-29T08:47

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Удар по военной инфраструктуре ВСУ в акватории Черного моря нанес фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что перед экипажем корабля была поставлена задача: нанести удар высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре противника.В пресс-службе отметили, что корабли ЧФ РФ выполняют задачи в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов вместе с морской авиацией патрулируют акваторию у берегов Крыма, ведут поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также осуществляют мониторинг воздушного пространства.24 ноября сообщалось, что российские военные летчики за неделю ликвидировали 12 безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.22 ноября в западной части акватории Черного моря ВС РФ обнаружили и уничтожили следовавшие в сторону Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины.17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две противокорабельные ракеты "Нептун" врага были сбиты над Черным морем у крымских берегов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУАксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачамиНад Крымом уничтожены 13 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20231124/armiya-rossii-nanesla-31-udar-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133034798.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф