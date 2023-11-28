https://crimea.ria.ru/20231128/posledstviya-shtorma-v-krymu-bez-vody-ostayutsya-132-tysyachi-chelovek-1133136655.html

Последствия шторма в Крыму: без воды остаются 132 тысячи человек

Последствия шторма в Крыму: без воды остаются 132 тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Последствия шторма в Крыму: без воды остаются 132 тысячи человек

В Крыму из-за аварий на сетях в результате шторма без водоснабжения остаются 132 тысячи человек. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец на... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварий на сетях в результате шторма без водоснабжения остаются 132 тысячи человек. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец на заседании оперативного штаба во вторник.Кроме того, на текущий момент 93 тысячи человек остаются без электроснабжения. Из 125 котельных, которые были обесточены, восстановлена работа на 52. В восстановительных работах задействована 181 бригада."Ликвидация последствий продолжается. По восстановлению электроэнергии и теплоснабжения набран хороший темп, что позволит завершить работы до конца дня", – отметил глава РК Сергей Аксенов.Он также сообщил, что депутатский корпус республики проведет обход населенных пунктов в наиболее пострадавших районах, чтобы узнать, какая помощь необходима людям в части уборки мусора.По словам руководителя региона, федеральный центр окажет поддержку Крыму в ликвидации последствий непогоды, в том числе по восстановлению разрушенных набережных. Минжилполитики Крыма совместно с муниципалитетами определит размер этого ущерба.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова. К утру вторника без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогреваВ Севастополе без света остаются 3610 человекКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

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