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Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
Запад привлекает так называемые неправительственные организации к обсуждению вопроса затопленных в Балтийском море химических боеприпасов с целью переложить на... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T21:31
2023-11-24T21:31
балтийское море
новости
россия
алексей подберезкин
нато
химическое оружие
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Запад привлекает так называемые неправительственные организации к обсуждению вопроса затопленных в Балтийском море химических боеприпасов с целью переложить на Россию ответственность, расходы и риски, связанные с проведением данных мероприятий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, директор военно-политических исследований Алексей Подберезкин.Ранее директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.Эксперт пояснил, что страны НАТО, равно как и другие участники западной коалиции, создали и финансируют огромное количество так называемых неправительственных организаций. Фактически такие НПО являются внешнеполитическими агентами стран Запада и очень часто выполняют функции, которые по определенным причинам неудобно выполнять правительствам финансирующих их стран, отметил он.В этой ситуации нужно доверять российским экспертам и не идти на поводу у так называемых независимых экспертов, которые оплачиваются западом, продолжил собеседник. В противном случае высока вероятность повторения ситуации, которая произошла в ходе исполнения нашей страной Конвенции о запрещении химического оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают на Украине биологическое оружие - МинобороныНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
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балтийское море, новости, россия, алексей подберезкин, нато, химическое оружие, европейский союз
Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики

ЕС хочет переложить на Россию расходы и риски по уничтожению химоружия в Балтийском море

21:31 24.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Запад привлекает так называемые неправительственные организации к обсуждению вопроса затопленных в Балтийском море химических боеприпасов с целью переложить на Россию ответственность, расходы и риски, связанные с проведением данных мероприятий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, директор военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
Ранее директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.

"Привлекая подобные организации, Запад преследует несколько целей. В первую очередь – перевалить на Россию ответственность за затопленные боеприпасы, во вторую – заставить нас заниматься этим вопросом на условиях, которые выгодны НАТО", – считает Подберезкин.

Эксперт пояснил, что страны НАТО, равно как и другие участники западной коалиции, создали и финансируют огромное количество так называемых неправительственных организаций. Фактически такие НПО являются внешнеполитическими агентами стран Запада и очень часто выполняют функции, которые по определенным причинам неудобно выполнять правительствам финансирующих их стран, отметил он.

"При помощи таких якобы независимых организаций и их экспертов Запад стремится переложить на Россию ответственность за затопленные в 1945 году боеприпасы. Более того – заставить нас заниматься этим на условиях, которые выгодны НАТО, – продолжил военный эксперт. – Мы в таком международном сотрудничестве совершенно не заинтересованы, потому как все риски, сложности и затраты будут переложены на Россию, при этом Запад будет только критиковать и потирать ладони".

В этой ситуации нужно доверять российским экспертам и не идти на поводу у так называемых независимых экспертов, которые оплачиваются западом, продолжил собеседник. В противном случае высока вероятность повторения ситуации, которая произошла в ходе исполнения нашей страной Конвенции о запрещении химического оружия.

"Тогда Россия, вопреки обещаниям американцев, уничтожила боеприпасы досрочно и за собственные средства. Мероприятия обошлись бюджету в несколько миллиардов долларов. При этом Америка не выполнила взятые на себя обязательства и не уничтожила имеющееся у нее химическое оружие, – напомнил Подберезкин. – Это привычная практика для западных стран, когда речь заходит о выполнении договоров или соглашений по уничтожению или сокращению вооружений".

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