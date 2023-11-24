https://crimea.ria.ru/20231124/zachem-es-tolkaet-rossiyu-k-unichtozheniyu-khimoruzhiya-iz-baltiki-1133031943.html

Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики

Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики

Запад привлекает так называемые неправительственные организации к обсуждению вопроса затопленных в Балтийском море химических боеприпасов с целью переложить на... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T21:31

2023-11-24T21:31

2023-11-24T21:31

балтийское море

новости

россия

алексей подберезкин

нато

химическое оружие

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Запад привлекает так называемые неправительственные организации к обсуждению вопроса затопленных в Балтийском море химических боеприпасов с целью переложить на Россию ответственность, расходы и риски, связанные с проведением данных мероприятий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, директор военно-политических исследований Алексей Подберезкин.Ранее директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.Эксперт пояснил, что страны НАТО, равно как и другие участники западной коалиции, создали и финансируют огромное количество так называемых неправительственных организаций. Фактически такие НПО являются внешнеполитическими агентами стран Запада и очень часто выполняют функции, которые по определенным причинам неудобно выполнять правительствам финансирующих их стран, отметил он.В этой ситуации нужно доверять российским экспертам и не идти на поводу у так называемых независимых экспертов, которые оплачиваются западом, продолжил собеседник. В противном случае высока вероятность повторения ситуации, которая произошла в ходе исполнения нашей страной Конвенции о запрещении химического оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают на Украине биологическое оружие - МинобороныНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин

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балтийское море, новости, россия, алексей подберезкин, нато, химическое оружие, европейский союз