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ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта

ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта - РИА Новости Крым, 24.11.2023

ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта

Обсуждение вопроса о поднятии со дня Балтийского моря затопленного в 1945 году химического оружия должно проводиться исключительно с учетом мнения России и... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T10:35

2023-11-24T10:35

2023-11-24T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Обсуждение вопроса о поднятии со дня Балтийского моря затопленного в 1945 году химического оружия должно проводиться исключительно с учетом мнения России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.Дипломат отметил, что в последнее время Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.По его мнению, обсуждение такого рода вопросов – прерогатива соответствующих международных площадок, таких как Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). При обсуждении должно быть учтено мнение России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски, подчеркнул Беляев.При этом саму возможность полноценного обсуждения данного вопроса на данном этапе Беляев ставит под сомнение, так как "полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована из-за действий Запада".Несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов, в том числе иприта, были затоплены в Балтийском море в 1945 году. Большая часть боеприпасов затоплена в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают на Украине биологическое оружие - МинобороныУгроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ

https://crimea.ria.ru/20230228/ssha-planiruyut-provokatsiyu-s-toksichnymi-khimikatami-na-ukraine--minoborony-1127243492.html

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европа

балтийское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, европа, безопасность, балтийское море, новости