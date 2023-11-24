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ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта
ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта - РИА Новости Крым, 24.11.2023
ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта
Обсуждение вопроса о поднятии со дня Балтийского моря затопленного в 1945 году химического оружия должно проводиться исключительно с учетом мнения России и... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T10:35
2023-11-24T10:35
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
европа
безопасность
балтийское море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Обсуждение вопроса о поднятии со дня Балтийского моря затопленного в 1945 году химического оружия должно проводиться исключительно с учетом мнения России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.Дипломат отметил, что в последнее время Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.По его мнению, обсуждение такого рода вопросов – прерогатива соответствующих международных площадок, таких как Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). При обсуждении должно быть учтено мнение России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски, подчеркнул Беляев.При этом саму возможность полноценного обсуждения данного вопроса на данном этапе Беляев ставит под сомнение, так как "полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована из-за действий Запада".Несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов, в том числе иприта, были затоплены в Балтийском море в 1945 году. Большая часть боеприпасов затоплена в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают на Украине биологическое оружие - МинобороныУгроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, европа, безопасность, балтийское море, новости
ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта

Извлечение химического оружия со дна Балтики можно обсуждать только с учетом мнения России

10:35 24.11.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Обсуждение вопроса о поднятии со дня Балтийского моря затопленного в 1945 году химического оружия должно проводиться исключительно с учетом мнения России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
Дипломат отметил, что в последнее время Евросоюз и ряд подконтрольных организаций пытаются привлечь к данному вопросу НАТО и непрофильные организации.
"Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", – цитирует Беляева РИА Новости.
По его мнению, обсуждение такого рода вопросов – прерогатива соответствующих международных площадок, таких как Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). При обсуждении должно быть учтено мнение России и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски, подчеркнул Беляев.
При этом саму возможность полноценного обсуждения данного вопроса на данном этапе Беляев ставит под сомнение, так как "полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована из-за действий Запада".
Несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов, в том числе иприта, были затоплены в Балтийском море в 1945 году. Большая часть боеприпасов затоплена в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.
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