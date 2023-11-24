https://crimea.ria.ru/20231124/sbil-nasmert-na-elektrosamokate-delo-na-kontrole-v-sledkome-rf-1133040264.html

Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ

Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ

Глава СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела в отношении севастопольской компании, предоставившей электросамокат в аренду несовершеннолетнему. В... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T19:10

2023-11-24T19:10

2023-11-24T19:10

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

александр бастрыкин

мототранспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела в отношении севастопольской компании, предоставившей электросамокат в аренду несовершеннолетнему. В апреле прошлого года на этом самокате подросток сбил женщину, в результате чего она скончалась. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.Заявительница в комментариях указала, что сотрудники фирмы сдали в аренду подростку самокат с поддельным сертификатом о его мощности. Она считает, что расследование в отношении сотрудников фирмы затянулось, и отмечает иные нарушения при проведении процессуальных действий."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточняется в сообщении.В апреле прошлого года в Севастополе самокатчик 17 лет сбил пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Дело было передано в суд, подросток обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В отношении компании, которая предоставила ему электросамокат с поддельным сертификатом, было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Расследование продолжается уже полтора года.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыВ Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокате

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, александр бастрыкин, мототранспорт