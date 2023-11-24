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Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
Глава СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела в отношении севастопольской компании, предоставившей электросамокат в аренду несовершеннолетнему. В... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T19:10
2023-11-24T19:10
2023-11-24T19:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
александр бастрыкин
мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела в отношении севастопольской компании, предоставившей электросамокат в аренду несовершеннолетнему. В апреле прошлого года на этом самокате подросток сбил женщину, в результате чего она скончалась. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.Заявительница в комментариях указала, что сотрудники фирмы сдали в аренду подростку самокат с поддельным сертификатом о его мощности. Она считает, что расследование в отношении сотрудников фирмы затянулось, и отмечает иные нарушения при проведении процессуальных действий."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточняется в сообщении.В апреле прошлого года в Севастополе самокатчик 17 лет сбил пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Дело было передано в суд, подросток обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В отношении компании, которая предоставила ему электросамокат с поддельным сертификатом, было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Расследование продолжается уже полтора года.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыВ Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокате
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, александр бастрыкин, мототранспорт
Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
Следком РФ взял на контроль расследование уголовного дела о сдаче в аренду электросамоката
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела в отношении севастопольской компании, предоставившей электросамокат в аренду несовершеннолетнему. В апреле прошлого года на этом самокате подросток сбил женщину, в результате чего она скончалась. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.
"В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте" поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств предоставления компанией ООО "Э-моушен Крым" в аренду несовершеннолетнему электросамоката. В апреле прошлого года тот, передвигаясь на указанном средстве индивидуальной мобильности, совершил наезд на пожилую женщину, в результате чего она скончалась", – сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.
Заявительница в комментариях указала, что сотрудники фирмы сдали в аренду подростку самокат с поддельным сертификатом о его мощности. Она считает, что расследование в отношении сотрудников фирмы затянулось, и отмечает иные нарушения при проведении процессуальных действий.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточняется в сообщении.
В апреле прошлого года в Севастополе самокатчик 17 лет сбил пожилую женщину
, которая от полученных травм скончалась в больнице. Дело было передано в суд, подросток обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В отношении компании, которая предоставила ему электросамокат с поддельным сертификатом, было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Расследование продолжается уже полтора года.
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