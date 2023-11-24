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Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту
Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту
В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают 253 транспортных средства. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T15:07
2023-11-24T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают 253 транспортных средства. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полдень у досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи ожидали 104 транспортных средства.Утром проезд был свободен с двух сторон. Накануне на мостовом переходе дважды ограничивали движение автомобилей. В первый раз вечером в четверг запрет действовал в течение часа. Затем ранним утром в пятницу проезд для машин ограничивали на 20 минут.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту

Досмотра перед Крымским мостом ожидают более 250 машин

15:07 24.11.2023 (обновлено: 15:10 24.11.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают 253 транспортных средства. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 15 часов в пятницу в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи скопилось 253 транспортных средства. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
В полдень у досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи ожидали 104 транспортных средства.
Утром проезд был свободен с двух сторон. Накануне на мостовом переходе дважды ограничивали движение автомобилей. В первый раз вечером в четверг запрет действовал в течение часа. Затем ранним утром в пятницу проезд для машин ограничивали на 20 минут.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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