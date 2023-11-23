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Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T20:50
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крымский мост
керчь
транспорт
логистика
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ситуация на дорогах крыма
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Запрет был введен вечером в четверг и действовал в течение часа.Время от времени проезд по мостовому переходу через Керченский пролив приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать указания сотрудников служб моста. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, транспорт, логистика, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения автомобилей

Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено

20:50 23.11.2023 (обновлено: 20:52 23.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.

Запрет был введен вечером в четверг и действовал в течение часа.
Время от времени проезд по мостовому переходу через Керченский пролив приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать указания сотрудников служб моста. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТранспортЛогистикаКрымТаманьКраснодарский край
 
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