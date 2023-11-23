https://crimea.ria.ru/20231123/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-avtomobiley-1132987288.html

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T20:50

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крымский мост

керчь

транспорт

логистика

крым

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тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Запрет был введен вечером в четверг и действовал в течение часа.Время от времени проезд по мостовому переходу через Керченский пролив приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать указания сотрудников служб моста. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.

крымский мост

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, транспорт, логистика, крым, тамань, краснодарский край