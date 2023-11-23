https://crimea.ria.ru/20231123/proezd-zapreschen-krymskiy-most-zakryt-1132987123.html

Проезд запрещен: Крымский мост закрыт

Проезд запрещен: Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Проезд запрещен: Крымский мост закрыт

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T19:46

2023-11-23T19:46

2023-11-23T19:48

крымский мост

транспорт

крым

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителям и пассажирам, оказавшимся в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода, планируя свой маршрут. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Автодвижение по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.Во вторник вечером мост был закрыт для автотранспорта в течение часа. А в среду ограничение действовало в течение 16 минут.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, логистика, керчь, тамань, краснодарский край