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Проезд запрещен: Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T19:46
2023-11-23T19:48
крымский мост
транспорт
крым
логистика
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителям и пассажирам, оказавшимся в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода, планируя свой маршрут. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Автодвижение по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.Во вторник вечером мост был закрыт для автотранспорта в течение часа. А в среду ограничение действовало в течение 16 минут.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, логистика, керчь, тамань, краснодарский край
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

19:46 23.11.2023 (обновлено: 19:48 23.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.

Водителям и пассажирам, оказавшимся в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода, планируя свой маршрут. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.
Автодвижение по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
Во вторник вечером мост был закрыт для автотранспорта в течение часа. А в среду ограничение действовало в течение 16 минут.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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