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Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T19:46
2023-11-23T19:46
2023-11-23T19:48
крымский мост
транспорт
крым
логистика
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителям и пассажирам, оказавшимся в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода, планируя свой маршрут. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Автодвижение по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.Во вторник вечером мост был закрыт для автотранспорта в течение часа. А в среду ограничение действовало в течение 16 минут.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, крым, логистика, керчь, тамань, краснодарский край
Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
19:46 23.11.2023 (обновлено: 19:48 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водителям и пассажирам, оказавшимся в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода, планируя свой маршрут. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.
Автодвижение по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
Во вторник вечером мост был закрыт
для автотранспорта в течение часа
. А в среду ограничение действовало
в течение 16 минут.