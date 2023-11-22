https://crimea.ria.ru/20231122/na-krymskom-most-otkryli-dlya-proezda-1132954561.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:56
2023-11-22T17:56
2023-11-22T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.Запрет на движение был введен в 17:40 и действовал 16 минут.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда
На Крымском мосту восстановлено движение транспорта
17:56 22.11.2023 (обновлено: 17:59 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Запрет на движение был введен в 17:40 и действовал
16 минут.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно