https://crimea.ria.ru/20231122/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-1132954436.html
Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Крымский мост закрыт для проезда
Движение автомобилей на Крымскому мосту перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:41
2023-11-22T17:41
2023-11-22T17:42
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей на Крымскому мосту перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости - воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.Накануне вечером мост был закрыт для автомобилей в течение часа.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост закрыт для проезда
На Крымском мосту временно перекрыто движение транспорта
17:41 22.11.2023 (обновлено: 17:42 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей на Крымскому мосту перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости - воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
Накануне вечером мост был закрыт
для автомобилей в течение часа
.