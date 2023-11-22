https://crimea.ria.ru/20231122/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-1132954436.html

Крымский мост закрыт для проезда

Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Крымский мост закрыт для проезда

Движение автомобилей на Крымскому мосту перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:41

2023-11-22T17:41

2023-11-22T17:42

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_512f28ced77077e01b09c42a276385b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей на Крымскому мосту перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости - воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.Накануне вечером мост был закрыт для автомобилей в течение часа.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма