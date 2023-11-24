https://crimea.ria.ru/20231124/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1133029061.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.11.2023

У Крымского моста выросла очередь

К полудню у досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T12:05

2023-11-24T12:05

2023-11-24T12:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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керчь

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. К полудню у досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Утром проезд был свободен с двух сторон. Накануне на мостовом переходе дважды дважды ограничивали движение автомобилей. В первый раз вечером в четверг запрет действовал в течение часа. Затем ранним утром в пятницу проезд для машин ограничивали на 20 минут.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма