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Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
Утром 24 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T08:11
2023-11-24T08:25
крым
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Утром 24 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне на мостовом переходе дважды дважды ограничивали движение автомобилей. В первый раз вечером в четверг запрет действовал в течение часа. Затем ранним утром в пятницу проезд для машин ограничивали на 20 минут.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, транспорт, логистика
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы

Проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани

08:11 24.11.2023 (обновлено: 08:25 24.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Утром 24 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 8:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Накануне на мостовом переходе дважды дважды ограничивали движение автомобилей. В первый раз вечером в четверг запрет действовал в течение часа. Затем ранним утром в пятницу проезд для машин ограничивали на 20 минут.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
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