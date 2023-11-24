https://crimea.ria.ru/20231124/glavnye-novosti-kryma-24-noyabrya-1133044121.html

Главные новости Крыма: 24 ноября

Главные новости Крыма: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Главные новости Крыма: 24 ноября

За ночь над полуостровом уничтожено 13 беспилотников, а ФСБ задержала жителя Феодоии за отправку Украине компонентов военной техники. В Красноперекопском районе РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T23:16

2023-11-24T23:16

2023-11-24T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За ночь над полуостровом уничтожено 13 беспилотников, а ФСБ задержала жителя Феодоии за отправку Украине компонентов военной техники. В Красноперекопском районе произошло кровавое ДТП – три человека погибли. Крымчан предупредили о надвигающемся ураганном ветре, на электронных торгах продали шесть объектов недвижимости, включая национализированные. Путин наградил орденами Мужества погибших сотрудников "Черноморнефтегаза".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом за ночь сбили 13 беспилотниковОб этом сообщили в Минобороны РФ. Массовая атака силами16-ти БПЛА была отражена над Крымом и Волгоградской областью, из них 13 были сбиты над Крымом. ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак отражены, уточнили в оборонном ведомстве России."Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области", – сказано в сообщении.Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехникиЖитель Феодосии за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России."Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, гражданин РФ осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", – говорится в сообщении.Суд постановил заключить подозреваемого под стражу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".В Красноперекопском районе при столкновении двух авто погибли три человекаВ результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Симферополь – Красноперекопск погибли оба водителя и пассажир, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры."По предварительной информации, сегодня, 24 ноября 2023 года, водитель автомобиля "БМВ", двигаясь со стороны города Симферополя в сторону города Красноперекопск в районе села Ишунь, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150", – сказано в сообщении.Еще одно масштабное ДТП произошло в Симферополе – водитель врезался в столб, в результате чего иномарку сложило пополам. С полученными травмами владелец авто доставлен в больницу.Сотрудники крымского Черноморнефтегаза удостоены орденов Мужества посмертноСемеро сотрудников госпредприятия посмертно награждены орденами Мужества за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.В соответствии с документом, наград удостоены специалисты по исследованию скважин Олег Гуреев и Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.На Крым обрушится ураганный ветерВ ближайшие трое суток на Крым обрушится ураганный ветер до 40 м/с, ожидаются также дожди со снегом. В МЧС объявили штормовое предупреждение."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток 26 и 27 ноября ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с", – говорится в сообщении.Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублейВ Минимущества Крыма сообщили о продаже с электронного аукциона шести объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества Крыма.Торги были организованы ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" и прошли в электронной форме, с помощью специализированной интернет-площадки. В результате продажи в бюджет Крыма поступит 370 млн рублей.

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https://crimea.ria.ru/20231124/na-ulitsakh-sevastopolya-v-dvukh-dtp-sbili-dvoikh-malchikov-9-i-8-let-1133043205.html

https://crimea.ria.ru/20231124/na-yuzhnom-beregu-kryma-iz-za-obvalov-perekryli-dorogu-k-monastyryu-1133030805.html

https://crimea.ria.ru/20231124/budut-padat-derevya-i-kryshi-krymchan-predupredili-o-strashnom-uragane-1133037814.html

https://crimea.ria.ru/20231124/novaya-elka-v-simferopole-mer-rasskazal-ob-istochnike-deneg-na-ee-pokupku-1133026825.html

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