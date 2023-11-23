https://crimea.ria.ru/20231123/v-simferopole-na-sluchay-gololeda-dezhuryat-brigady-kommunalschikov-1132993093.html
В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиков
В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиков - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиков
Коммунальщики Симферополя за сутки убрали десятки поваленных штормом деревьев и всю ночь дежурили на случай возможных заморозков. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T10:04
2023-11-23T10:04
2023-11-23T10:44
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Директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен
Директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен
audio/mpeg
Директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен
Директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Симферополя за сутки убрали десятки поваленных штормом деревьев и всю ночь дежурили на случай возможных заморозков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен.По его словам, весь прошлый день сотрудники службы убирали упавшие деревья. Всего таких в Симферополе насчитали 36. И это "здоровые деревья с большими кронами", отметил Гумен.Теперь, по его словам, коммунальщиков больше волнует нестабильность температуры, которая в ночь колеблется то выше, то ниже нуля."Такие колебания – самое неудобное в работе. Тут очень важно не пропустить заморозки и обледенение дорог, приступить вовремя к обработке", – пояснил Гумен.Если при нулевой температуре идет обильный снег, который не успевает таять, то дорогу заносит стремительно, а если температура быстро понижается при мокром снеге и дожде, что в Крыму не редкость, то при такой влажной погоде с сильными осадками недолго ждать гололедицы, объясняет Гумен.Именно поэтому в Симферополе уже несколько суток подряд ночью дежурят бригады на спецмашинах, готовые приступить к немедленной обработке дорог во избежание осложнения обстановки.Накануне главы Симферопольского и Черноморского районов Крыма сообщили, что после разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы
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В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиков
В Симферополе коммунальщики дежурят ночами на случай гололедицы
10:04 23.11.2023 (обновлено: 10:44 23.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым
. Коммунальщики Симферополя за сутки убрали десятки поваленных штормом деревьев и всю ночь дежурили на случай возможных заморозков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен.
По его словам, весь прошлый день сотрудники службы убирали упавшие деревья. Всего таких в Симферополе насчитали 36. И это "здоровые деревья с большими кронами", отметил Гумен.
"Просто очень сильный штормовой ветер. Когда сила его превышает 25 м/с, многие деревья, особенно большие, которым не один десяток лет, пусть даже и здоровые, – потенциально опасные, особенно тополя. Поэтому МЧС и рассылает предупреждения не находиться под деревьями, металлоконструкциями. На сегодняшний день уже все ликвидировано, все поваленные деревья распилены, все вывезено, убрано, чисто", – сказал Гумен.
Теперь, по его словам, коммунальщиков больше волнует нестабильность температуры, которая в ночь колеблется то выше, то ниже нуля.
"Такие колебания – самое неудобное в работе. Тут очень важно не пропустить заморозки и обледенение дорог, приступить вовремя к обработке", – пояснил Гумен.
Если при нулевой температуре идет обильный снег, который не успевает таять, то дорогу заносит стремительно, а если температура быстро понижается при мокром снеге и дожде, что в Крыму не редкость, то при такой влажной погоде с сильными осадками недолго ждать гололедицы, объясняет Гумен.
Именно поэтому в Симферополе уже несколько суток подряд ночью дежурят бригады на спецмашинах, готовые приступить к немедленной обработке дорог во избежание осложнения обстановки.
Накануне главы Симферопольского и Черноморского районов Крыма сообщили, что после разгула непогоды остаются без электроэнергии несколько десятков домов, но пик стихии пройден.
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