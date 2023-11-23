https://crimea.ria.ru/20231123/devyat-provalnykh-atak-vsu-unichtozheny-esche-bolee-600-ukrainskikh-boevikov-1133007725.html

Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков

Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков

Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:05

2023-11-23T15:05

2023-11-23T15:09

министерство обороны рф

новости сво

купянск

новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133006905_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_37149b5fad9e0068112146f0e760a040.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражена атака украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение подразделениям двух вражеских механизированных бригад. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, разбиты самоходные артустановки М109 Paladin, Krab и Caezar.На Донецком направлении российские военные отразили две атаки украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа, поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.Запорожское, Южно-Донецкое, Херсонское направленияЕще четыре вражеские атаки отражены на Запорожской линии. Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 боевиков, три бронетранспортера и четыре автомобиля, поражены артсистема М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском фронте в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Мста-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – добавили в оборонном ведомстве РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – экспертНазваны потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперацииСотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО

купянск

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, купянск, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу