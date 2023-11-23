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Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:05
2023-11-23T15:09
министерство обороны рф
новости сво
купянск
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражена атака украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение подразделениям двух вражеских механизированных бригад. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, разбиты самоходные артустановки М109 Paladin, Krab и Caezar.На Донецком направлении российские военные отразили две атаки украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа, поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.Запорожское, Южно-Донецкое, Херсонское направленияЕще четыре вражеские атаки отражены на Запорожской линии. Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 боевиков, три бронетранспортера и четыре автомобиля, поражены артсистема М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском фронте в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Мста-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – добавили в оборонном ведомстве РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – экспертНазваны потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперацииСотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
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министерство обороны рф, новости сво, купянск, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков

ВСУ потеряли еще 635 боевиков в девяти провальных атаках – Минобороны

15:05 23.11.2023 (обновлено: 15:09 23.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в четверг Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражена атака украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение подразделениям двух вражеских механизированных бригад. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, разбиты самоходные артустановки М109 Paladin, Krab и Caezar.
На Донецком направлении российские военные отразили две атаки украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа, поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.

Запорожское, Южно-Донецкое, Херсонское направления

Еще четыре вражеские атаки отражены на Запорожской линии. Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 боевиков, три бронетранспортера и четыре автомобиля, поражены артсистема М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Херсонском фронте в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Мста-Б".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – добавили в оборонном ведомстве РФ.
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