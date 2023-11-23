https://crimea.ria.ru/20231123/devyat-provalnykh-atak-vsu-unichtozheny-esche-bolee-600-ukrainskikh-boevikov-1133007725.html
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:05
2023-11-23T15:05
2023-11-23T15:09
министерство обороны рф
новости сво
купянск
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133006905_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_37149b5fad9e0068112146f0e760a040.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражена атака украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение подразделениям двух вражеских механизированных бригад. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, разбиты самоходные артустановки М109 Paladin, Krab и Caezar.На Донецком направлении российские военные отразили две атаки украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа, поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.Запорожское, Южно-Донецкое, Херсонское направленияЕще четыре вражеские атаки отражены на Запорожской линии. Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 боевиков, три бронетранспортера и четыре автомобиля, поражены артсистема М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском фронте в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Мста-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – добавили в оборонном ведомстве РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – экспертНазваны потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперацииСотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
купянск
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133006905_29:0:738:532_1920x0_80_0_0_d558aaced1787d76d2e663f98b394f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, купянск, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Девять провальных атак ВСУ: уничтожены еще более 600 украинских боевиков
ВСУ потеряли еще 635 боевиков в девяти провальных атаках – Минобороны
15:05 23.11.2023 (обновлено: 15:09 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили еще восемь атак ВСУ, противник потерял еще 635 боевиков убитыми и ранеными, также разбиты вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщает в четверг Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражена атака украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение подразделениям двух вражеских механизированных бригад. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, разбиты самоходные артустановки М109 Paladin, Krab и Caezar.
На Донецком направлении российские военные отразили две атаки украинских штурмовиков. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа, поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.
Запорожское, Южно-Донецкое, Херсонское направления
Еще четыре вражеские атаки отражены на Запорожской линии. Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 140 боевиков, три бронетранспортера и четыре автомобиля, поражены артсистема М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Херсонском фронте в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Мста-Б".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", – добавили в оборонном ведомстве РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: