https://crimea.ria.ru/20231122/nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-zone-spetsoperatsii-1132978652.html
Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации
Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях в зоне СВО, потери противника составили порядка 420... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:57
2023-11-22T15:57
2023-11-22T15:57
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях в зоне СВО, потери противника составили порядка 420 военнослужащих и 23 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовиков механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по живой силе бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери украинских воск составили около 65 боевиков и два пикапа.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы механизированной бригады в районе Ленинского ДНР.Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки ДНР. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки ВСУ севернее Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники бригады морской пехоты в районах Ивановки и Змиевки Херсонской области.В результате противник потерял до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВОШойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направленииВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, армия и флот
Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации
ВСУ за сутки потеряли 420 военнослужащих и 23 единицы техники – Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях в зоне СВО, потери противника составили порядка 420 военнослужащих и 23 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское направление
Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовиков механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по живой силе бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери украинских воск составили около 65 боевиков и два пикапа.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы механизированной бригады в районе Ленинского ДНР.
Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки ДНР. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.
Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Запорожское и Херсонское направления
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки ВСУ севернее Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники бригады морской пехоты в районах Ивановки и Змиевки Херсонской области.
В результате противник потерял до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.
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