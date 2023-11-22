https://crimea.ria.ru/20231122/kak-strana-otmetit-10-letie-vossoedineniya-kryma-s-rossiey--kreml-1132972788.html
Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией – Кремль
Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией – Кремль - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией – Кремль
В 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией пройдут масштабные мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T13:24
2023-11-22T13:24
2023-11-22T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией пройдут масштабные мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, может ли глава государства посетить полуостров по случаю этого праздника, Песков ответил, что Кремль "своевременно об этом сообщит".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Впоследствии российский лидер отмечал, что в 2014 году РФ не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов.В 2015 году Государственный совет республики внес изменения в закон о праздниках и памятных датах на полуострове, и 18 марта стал Днем воссоединения Крыма с Россией. В республике этот день традиционно является выходным.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин в Крыму - знаковые визиты российского лидераПутин не уйдет из Крыма – ЭрдоганПутин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
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Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией – Кремль
10-летие воссоединения Крыма с Россией будет отмечаться масштабно – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией пройдут масштабные мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз", – цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.
На вопрос, может ли глава государства посетить полуостров по случаю этого праздника, Песков ответил, что Кремль "своевременно об этом сообщит".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Впоследствии российский лидер отмечал, что в 2014 году РФ не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов.
В 2015 году Государственный совет республики внес изменения в закон о праздниках и памятных датах на полуострове, и 18 марта стал Днем воссоединения Крыма с Россией. В республике этот день традиционно является выходным.
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