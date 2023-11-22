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Как работает Керченская переправа в среду: оперативная информация

Как работает Керченская переправа в среду: оперативная информация - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Как работает Керченская переправа в среду: оперативная информация

В среду в Керченском проливе порывистый ветер и метровые волны, временами дождь и дымка. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-11-22T09:47

2023-11-22T09:47

2023-11-22T09:47

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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За период с 17 июля по Керченской морской переправе паромами перевезено 195 093 пассажира и 64 688 автомобилей. За последние сутки выполнено 14 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 396 150 пассажиров и 226 691 грузовик. Паромами совокупно выполнено 6 617 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозку грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро средыЧто происходит на Крымском мосту после возобновления движенияШтормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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