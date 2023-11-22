https://crimea.ria.ru/20231122/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-sredy-1132956295.html

Крымский мост: оперативная информация на утро среды

Крымский мост: оперативная информация на утро среды - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Крымский мост: оперативная информация на утро среды

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив по состоянию на 8:00 среды свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T08:11

2023-11-22T08:11

2023-11-22T08:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив по состоянию на 8:00 среды свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-do-leta-perekroyut-dorogu-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-1132867051.html

крымский мост

крым

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край