https://crimea.ria.ru/20231120/s-pristavkoy-bio-v-kakikh-sferakh-nauki-v-krymu-ne-khvataet-uchenykh-1132922697.html
С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых - РИА Новости Крым, 20.11.2023
С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
Дефицит ученых, занимающихся биоинженерией, биохимией, физическими исследованиями и генетикой, сегодня ощущается как в Крыму, так и в целом в России. Об этом на РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T21:37
2023-11-20T21:37
2023-11-20T21:37
сергей додонов
анжелика лучинкина
крым
наука и технологии
государственный совет рк (госсовет)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523986_0:157:2979:1833_1920x0_80_0_0_f4d9765ca5f51993302bb44802c24cf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Дефицит ученых, занимающихся биоинженерией, биохимией, физическими исследованиями и генетикой, сегодня ощущается как в Крыму, так и в целом в России. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.По его словам, такая потребность обусловлена необходимостью принятия многих решений, в том числе, и связанных с тем, что направлены на "исправление последствий индустриальной революции и развития научно-технического прогресса". Сегодня ученые нацелены на то, чтобы сделать существование человечества более безопасным, в том числе, и с экологической точки зрения, сказал он.Додонов отметил, что будущее также за генетикой, в этой сфере существует большая потребность в ученых.В то же время, по словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, "государственный взгляд" направлен на то, что в стране необходимо "взращивать" айтишников, программистов, физиков, инженерные кадры. Но это не говорит о том, что стране не нужны другие ученые."Сегодня мы работаем на междисциплинарности. Российский научный фонд предлагает междисциплинарные гранты, проекты. Междисциплинарные связи будут только укрепляться", - отметила она.В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия".Ранее о том, что в Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) РИА Новости Крым рассказал декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523986_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_0c6a26811810b7f20cdf09e6f890d50c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей додонов, анжелика лучинкина, крым, наука и технологии, государственный совет рк (госсовет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество
С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
Дефицит ученых в Крыму ощущается в генетике, биоинженерии и биохимии - Додонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Дефицит ученых, занимающихся биоинженерией, биохимией, физическими исследованиями и генетикой, сегодня ощущается как в Крыму, так и в целом в России. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым
рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.
"Одно из направлений, где не хватает ученых – это все, что с приставкой "био": биоинженерия, биохимия, это и физические исследования", - рассказал Додонов.
По его словам, такая потребность обусловлена необходимостью принятия многих решений, в том числе, и связанных с тем, что направлены на "исправление последствий индустриальной революции и развития научно-технического прогресса". Сегодня ученые нацелены на то, чтобы сделать существование человечества более безопасным, в том числе, и с экологической точки зрения, сказал он.
Додонов отметил, что будущее также за генетикой, в этой сфере существует большая потребность в ученых.
В то же время, по словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, "государственный взгляд" направлен на то, что в стране необходимо "взращивать" айтишников, программистов, физиков, инженерные кадры. Но это не говорит о том, что стране не нужны другие ученые.
"Сегодня мы работаем на междисциплинарности. Российский научный фонд предлагает междисциплинарные гранты, проекты. Междисциплинарные связи будут только укрепляться", - отметила она.
В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос
на специальность "Инженерия".
Ранее о том, что в Ялте откроется филиал
Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) РИА Новости Крым рассказал декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.
Читайте также на РИА Новости Крым: