https://crimea.ria.ru/20231120/s-pristavkoy-bio-v-kakikh-sferakh-nauki-v-krymu-ne-khvataet-uchenykh-1132922697.html

С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых

С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых - РИА Новости Крым, 20.11.2023

С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых

Дефицит ученых, занимающихся биоинженерией, биохимией, физическими исследованиями и генетикой, сегодня ощущается как в Крыму, так и в целом в России. Об этом на РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T21:37

2023-11-20T21:37

2023-11-20T21:37

сергей додонов

анжелика лучинкина

крым

наука и технологии

государственный совет рк (госсовет)

образование в крыму и севастополе

высшее образование

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Дефицит ученых, занимающихся биоинженерией, биохимией, физическими исследованиями и генетикой, сегодня ощущается как в Крыму, так и в целом в России. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.По его словам, такая потребность обусловлена необходимостью принятия многих решений, в том числе, и связанных с тем, что направлены на "исправление последствий индустриальной революции и развития научно-технического прогресса". Сегодня ученые нацелены на то, чтобы сделать существование человечества более безопасным, в том числе, и с экологической точки зрения, сказал он.Додонов отметил, что будущее также за генетикой, в этой сфере существует большая потребность в ученых.В то же время, по словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, "государственный взгляд" направлен на то, что в стране необходимо "взращивать" айтишников, программистов, физиков, инженерные кадры. Но это не говорит о том, что стране не нужны другие ученые."Сегодня мы работаем на междисциплинарности. Российский научный фонд предлагает междисциплинарные гранты, проекты. Междисциплинарные связи будут только укрепляться", - отметила она.В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия".Ранее о том, что в Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) РИА Новости Крым рассказал декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей

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сергей додонов, анжелика лучинкина, крым, наука и технологии, государственный совет рк (госсовет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество