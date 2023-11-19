https://crimea.ria.ru/20231119/v-chernom-more-iz-za-shtorma-raskololsya-sukhogruz-1132899193.html
В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном
В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном - РИА Новости Крым, 19.11.2023
В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном
Сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, еще одно судно подало сигнал тревоги, сообщило... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T18:10
2023-11-19T18:10
2023-11-19T18:10
черное море
турция
погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, еще одно судно подало сигнал тревоги, сообщило управление мореходства министерства транспорта Турции.По данным управления, судно Pallada под флагом Камеруна около 10.00 по местному времени (совпадает с мск) село на мель у порта и получило повреждения из-за шторма.Согласно данным портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.Помимо этого, сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги, капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли.Управление отмечает, что контакт с судном установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир.Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за ураганного ветра до 110 км/ч и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции.Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.В МЧС по РК предупредили о сохранении в Крыму сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
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черное море, турция, погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия, новости
В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном
У берегов Турции из-за сильного шторма раскололся сухогруз
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, еще одно судно подало сигнал тревоги, сообщило управление мореходства министерства транспорта Турции.
По данным управления, судно Pallada под флагом Камеруна около 10.00 по местному времени (совпадает с мск) село на мель у порта и получило повреждения из-за шторма.
"Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", - сообщило управление в пресс-релизе.
Согласно данным портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.
Помимо этого, сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги, капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли.
Управление отмечает, что контакт с судном установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир.
Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за ураганного ветра до 110 км/ч и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции.
Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось
ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.
В МЧС по РК предупредили о сохранении в Крыму сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.
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