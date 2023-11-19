https://crimea.ria.ru/20231119/parom-admiral-istomin-v-sevastopole-priostanavlivaet-rabotu-iz-za-shtorma-1132900780.html

Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма

Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма

В Севастополе паром "Адмирал Истомин" приостанавливает движение по погодным условиям. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T18:54

2023-11-19T18:54

2023-11-19T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" приостанавливает движение по погодным условиям. Об этом сообщает департамент транспорта города. Ранее в ведомстве отмечали, что усиление ветра может повлиять на работу морского пассажирского транспорта. А также сообщили, что в понедельник ориентировочно с 9 утра паром не выйдет на линию до завершения профилактических работ.Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.В МЧС по РК предупредили о сохранении в Крыму сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом >>Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

https://crimea.ria.ru/20231119/v-chernom-more-iz-za-shtorma-raskololsya-sukhogruz-1132899193.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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