https://crimea.ria.ru/20231119/parom-admiral-istomin-v-sevastopole-priostanavlivaet-rabotu-iz-za-shtorma-1132900780.html
Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма
Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма
В Севастополе паром "Адмирал Истомин" приостанавливает движение по погодным условиям. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T18:54
2023-11-19T18:54
2023-11-19T18:58
паромы и катера в севастополе
севастополь
северная сторона
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
погода
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" приостанавливает движение по погодным условиям. Об этом сообщает департамент транспорта города. Ранее в ведомстве отмечали, что усиление ветра может повлиять на работу морского пассажирского транспорта. А также сообщили, что в понедельник ориентировочно с 9 утра паром не выйдет на линию до завершения профилактических работ.Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.В МЧС по РК предупредили о сохранении в Крыму сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом >>Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
https://crimea.ria.ru/20231119/v-chernom-more-iz-za-shtorma-raskololsya-sukhogruz-1132899193.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, севастополь, северная сторона, крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода, крымская погода
Паром Адмирал Истомин в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма
В Севастополе паром прекратил работу из-за ухудшения погоды - дептранс
18:54 19.11.2023 (обновлено: 18:58 19.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" приостанавливает движение по погодным условиям. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Паром "Адмирал Истомин" по погодным условиям приостанавливает движение. Последний рейс состоится в 19 часов из Артбухты", – сказано в сообщении.
Ранее в ведомстве отмечали, что усиление ветра может повлиять на работу морского пассажирского транспорта. А также сообщили, что в понедельник ориентировочно с 9 утра паром не выйдет на линию до завершения профилактических работ.
Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось
ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.
В МЧС по РК предупредили о сохранении в Крыму сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.
Читайте также на РИА Новости Крым: