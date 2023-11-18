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Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки
Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T07:17
2023-11-18T07:17
2023-11-18T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма.Уточняется, что жители и гости Симферополя смогут приобрети продукцию крымских фермеров на трех специализированных площадках.Торговые площадки будут расположены в следующих локациях: улица Севастопольская 80/3, улица Киевская 177 и на перекрестке улиц Кечкеметская и Бела Куна.В ведомстве добавили, что следующая агроярмарка в Симферополе запланирована на 25 ноября. Кроме того, до конца этого аналогичные мероприятия будут проходить каждую субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять летВ Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму
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симферополь, новости крыма, крым, урожай в крыму, ярмарка
Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки
Аграрии Крыма привезут 50 тонн продукции на ярмарку выходного дня в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма.
Уточняется, что жители и гости Симферополя смогут приобрети продукцию крымских фермеров на трех специализированных площадках.
"18 ноября в крымской столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Наши аграрии привезут около 50 тонн собственной продукции, которую бережно вырастили для вас. В ассортименте овощи, фрукты, крупы, мясная и молочная продукция, выпечка и многое другое", – сказано в сообщении.
Торговые площадки будут расположены в следующих локациях: улица Севастопольская 80/3, улица Киевская 177 и на перекрестке улиц Кечкеметская и Бела Куна.
В ведомстве добавили, что следующая агроярмарка в Симферополе запланирована на 25 ноября. Кроме того, до конца этого аналогичные мероприятия будут проходить каждую субботу.
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