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Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки

Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Мясо, овощи и фрукты: в Симферополе пройдут продуктовые ярмарки

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T07:17

2023-11-18T07:17

2023-11-18T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма.Уточняется, что жители и гости Симферополя смогут приобрети продукцию крымских фермеров на трех специализированных площадках.Торговые площадки будут расположены в следующих локациях: улица Севастопольская 80/3, улица Киевская 177 и на перекрестке улиц Кечкеметская и Бела Куна.В ведомстве добавили, что следующая агроярмарка в Симферополе запланирована на 25 ноября. Кроме того, до конца этого аналогичные мероприятия будут проходить каждую субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять летВ Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму

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2023

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