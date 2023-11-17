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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утром - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утром
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утром - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утром
Керченская паромная переправа в пятницу утром работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-11-17T10:34
2023-11-17T11:45
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
порт кавказ
порт крым
транспорт
морской транспорт
общество
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За прошедшие сутки из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 1049 пассажиров, 520 единиц автомобильного транспорта и 111 железнодорожных вагонов, уточнили в республиканском минтрансе.Всего с 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезены 393 659 пассажиров и 225 248 грузовиков. Всего паромы выполнили 6 582 рейса, уточнили в Росморречфлоте.В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости и рейсовые автобусы с пассажирами.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Также автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы. Через Крымский мост разрешен проезд только легкового автотранспорта общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе обязательно прохождение процедуры досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обещают запустить в работу два паромаКрымский мост: обстановка в пятницу утромЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, порт кавказ, порт крым, транспорт, морской транспорт, общество, крымская погода, новости крыма, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утром

Керченская паромная переправа в пятницу утром работает в штатном режиме

10:34 17.11.2023 (обновлено: 11:45 17.11.2023)
 
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Керченская паромная переправа в пятницу утром работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 17 ноября 2023

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 17 ноября ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 50–100 см. Температура воздуха +10...+12, температура воды в море +12...+13 градусов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 1049 пассажиров, 520 единиц автомобильного транспорта и 111 железнодорожных вагонов, уточнили в республиканском минтрансе.
Всего с 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезены 393 659 пассажиров и 225 248 грузовиков. Всего паромы выполнили 6 582 рейса, уточнили в Росморречфлоте.
В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости и рейсовые автобусы с пассажирами.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
Также автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы. Через Крымский мост разрешен проезд только легкового автотранспорта общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе обязательно прохождение процедуры досмотра.
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