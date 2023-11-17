Крымский мост: обстановка в пятницу утром
Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу со стороны Керчи и Тамани свободен
08:07 17.11.2023 (обновлено: 08:08 17.11.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСитуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 08.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты проходят обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.