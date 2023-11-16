https://crimea.ria.ru/20231116/chast-abonentov-simferopolya-v-pyatnitsu-ostanutsya-bez-gaza-1132823923.html

Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа

Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа

В пятницу из-за ремонта сетей часть абонентов в Симферополе временно останутся без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского управления... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T11:23

2023-11-16T11:23

2023-11-16T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу из-за ремонта сетей часть абонентов в Симферополе временно останутся без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского управления эксплуатации газового хозяйства.Как уточнили в управлении, на указанный период без газа останутся абоненты, расположенные по улице Шахтеров, 53, 55, 55-Б, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, по Полтавской 41,43,45, а также в переулке Строителей, 48, 50, 52, 54, 56, 58.Восстановление газоснабжения планируется к 15 часам 17 ноября при стопроцентом допуске сотрудников компании "Крымгазети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без водыВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летКогда все населенные пункты Крыма будут с газом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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