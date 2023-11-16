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Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
В пятницу из-за ремонта сетей часть абонентов в Симферополе временно останутся без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского управления... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T11:23
2023-11-16T11:23
2023-11-16T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу из-за ремонта сетей часть абонентов в Симферополе временно останутся без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского управления эксплуатации газового хозяйства.Как уточнили в управлении, на указанный период без газа останутся абоненты, расположенные по улице Шахтеров, 53, 55, 55-Б, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, по Полтавской 41,43,45, а также в переулке Строителей, 48, 50, 52, 54, 56, 58.Восстановление газоснабжения планируется к 15 часам 17 ноября при стопроцентом допуске сотрудников компании "Крымгазети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без водыВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
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Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
Симферопольское УЭГХ: уведомляет о приостановке газоснабжения ряду абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу из-за ремонта сетей часть абонентов в Симферополе временно останутся без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского управления эксплуатации газового хозяйства.
"В связи с выполнением комплексных работ по ремонту надземных газопроводов будет приостановлено газоснабжение 17 ноября с 9 часов утра", - сказано в сообщении.
Как уточнили в управлении, на указанный период без газа останутся абоненты, расположенные по улице Шахтеров, 53, 55, 55-Б, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, по Полтавской 41,43,45, а также в переулке Строителей, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
Восстановление газоснабжения планируется к 15 часам 17 ноября при стопроцентом допуске сотрудников компании "Крымгазети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ, добавили в пресс-службе.
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