https://crimea.ria.ru/20231115/avariya-v-simferopole---tri-desyatka-ulits-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1132816550.html

Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды

Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды

Из-за аварии на сетях в Симферополе три десятка улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T21:39

2023-11-15T21:39

2023-11-15T21:45

отключение воды в крыму

вода крыма

вода в крыму

симферополь

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076593_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_4137aa1db8210f7ff3e6008cdb635d49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Симферополе три десятка улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, отключение запланировано с 00 часов 16 ноября, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 17 числа.Также воды не будет в переулках Смежном, Шмидта, Гравийном, Клиническом, Ялтинском, Щорса."На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды. Рекомендуем сделать запас питьевой воды", - обратились к абонентам в пресс-службе предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаКак решают проблему с водой для Восточного Крыма - видео

https://crimea.ria.ru/20231011/kogda-v-simferopole-zarabotaet-novyy-kanalizatsionnyy-kollektor-1132013505.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение воды в крыму, вода крыма, вода в крыму, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма