https://crimea.ria.ru/20231115/avariya-v-simferopole---tri-desyatka-ulits-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1132816550.html
Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды
Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды
Из-за аварии на сетях в Симферополе три десятка улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T21:39
2023-11-15T21:39
2023-11-15T21:45
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Симферополе три десятка улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, отключение запланировано с 00 часов 16 ноября, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 17 числа.Также воды не будет в переулках Смежном, Шмидта, Гравийном, Клиническом, Ялтинском, Щорса."На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды. Рекомендуем сделать запас питьевой воды", - обратились к абонентам в пресс-службе предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаКак решают проблему с водой для Восточного Крыма - видео
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Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды
В Симферополе три десятка улиц на сутки останутся без воды из-за аварии
21:39 15.11.2023 (обновлено: 21:45 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Симферополе три десятка улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, отключение запланировано с 00 часов 16 ноября, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 17 числа.
На этот период без воды останутся абоненты на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, Шмидта, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакской, Коцюбинского, Комсомольской, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечной, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса.
Также воды не будет в переулках Смежном, Шмидта, Гравийном, Клиническом, Ялтинском, Щорса.
"На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды. Рекомендуем сделать запас питьевой воды", - обратились к абонентам в пресс-службе предприятия.
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