https://crimea.ria.ru/20231104/pritoki-oktyabrya-kak-anomalnoe-teplo-povliyalo-na-vodnye-zapasy-kryma-1132557292.html

Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма

Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма

Несмотря на аномальное октябрьское тепло, объем притоков в крымские водохранилища естественного стока равен средним многолетним значениям, опасаться засухи... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T08:17

2023-11-04T08:17

2023-11-04T08:17

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

илья николенко

крым

мнения

природа

водохранилища крыма

анатолий копачевский

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Анатолий Копачевский и Илья Николенко: в Крыму засухи не будет Анатолий Копачевский и Илья Николенко: в Крыму засухи не будет audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на аномальное октябрьское тепло, объем притоков в крымские водохранилища естественного стока равен средним многолетним значениям, опасаться засухи крымчанам не нужно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Притоки октября"По состоянию на 2 ноября водохранилища естественного стока имели 146 млн кубометров воды. В прошлый многоводный год эта цифра составляла 172 млн, в позапрошлый – 116 млн "кубов". Многолетние тенденции за 35 лет: максимальный объем накопления был в 1997 году – 227 млн, минимальный в 1994 году – 22 млн, средний – 125 млн "кубов", – привел цифры Николенко.За октябрь объемы водохранилищ естественного стока уменьшились на 11 млн кубометров, но о критичных водопотерях речь не идет – они аналогичны прошлогодним.Дальнейшие прогнозыВ свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дал прогноз по накоплениям воды до конца года: "Исходя из средних многолетних наблюдений, в ноябре по Симферопольскому водохранилищу можно ожидать приток где-то до 1,4 млн кубометров воды, в Партизанском – 1-1,3 млн. К концу года суммарный приток за год по Симферопольскому водохранилищу может составить порядка 46 млн, а по Партизанскому – порядка 30 млн".В целом, по словам специалистов, если разделить существующий запас на месячное потребление, накопленной воды хватит примерно на год, однако осадки неизбежно будут еще увеличивать запас. В целом Крым обеспечен водой. Меньше всего притоков получило Белогорское водохранилище, питающее Судакский, Феодосийский и Керченский регионы, однако в восточном Крыму проблема решается за счет трех водозаборов на севере Крыма - Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

https://crimea.ria.ru/20231028/chto-s-vodoy-v-krymu-k-noyabryu--otvet-vlastey-1132377109.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, илья николенко, крым, мнения, природа, водохранилища крыма, анатолий копачевский