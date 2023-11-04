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Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма
Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма
Несмотря на аномальное октябрьское тепло, объем притоков в крымские водохранилища естественного стока равен средним многолетним значениям, опасаться засухи... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T08:17
2023-11-04T08:17
вода в крыму
радио "спутник в крыму"
илья николенко
крым
мнения
природа
водохранилища крыма
анатолий копачевский
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Анатолий Копачевский и Илья Николенко: в Крыму засухи не будет
Анатолий Копачевский и Илья Николенко: в Крыму засухи не будет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на аномальное октябрьское тепло, объем притоков в крымские водохранилища естественного стока равен средним многолетним значениям, опасаться засухи крымчанам не нужно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Притоки октября"По состоянию на 2 ноября водохранилища естественного стока имели 146 млн кубометров воды. В прошлый многоводный год эта цифра составляла 172 млн, в позапрошлый – 116 млн "кубов". Многолетние тенденции за 35 лет: максимальный объем накопления был в 1997 году – 227 млн, минимальный в 1994 году – 22 млн, средний – 125 млн "кубов", – привел цифры Николенко.За октябрь объемы водохранилищ естественного стока уменьшились на 11 млн кубометров, но о критичных водопотерях речь не идет – они аналогичны прошлогодним.Дальнейшие прогнозыВ свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дал прогноз по накоплениям воды до конца года: "Исходя из средних многолетних наблюдений, в ноябре по Симферопольскому водохранилищу можно ожидать приток где-то до 1,4 млн кубометров воды, в Партизанском – 1-1,3 млн. К концу года суммарный приток за год по Симферопольскому водохранилищу может составить порядка 46 млн, а по Партизанскому – порядка 30 млн".В целом, по словам специалистов, если разделить существующий запас на месячное потребление, накопленной воды хватит примерно на год, однако осадки неизбежно будут еще увеличивать запас. В целом Крым обеспечен водой. Меньше всего притоков получило Белогорское водохранилище, питающее Судакский, Феодосийский и Керченский регионы, однако в восточном Крыму проблема решается за счет трех водозаборов на севере Крыма - Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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вода в крыму, илья николенко, крым, мнения, природа, водохранилища крыма, анатолий копачевский
Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма

Засухи в Крыму не будет: притоки октября равны средним многолетним объемам запасов воды

08:17 04.11.2023
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКВодохранилище в Крыму
Водохранилище в Крыму
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на аномальное октябрьское тепло, объем притоков в крымские водохранилища естественного стока равен средним многолетним значениям, опасаться засухи крымчанам не нужно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
Анатолий Копачевский и Илья Николенко: в Крыму засухи не будет
08:17

Притоки октября

"По состоянию на 2 ноября водохранилища естественного стока имели 146 млн кубометров воды. В прошлый многоводный год эта цифра составляла 172 млн, в позапрошлый – 116 млн "кубов". Многолетние тенденции за 35 лет: максимальный объем накопления был в 1997 году – 227 млн, минимальный в 1994 году – 22 млн, средний – 125 млн "кубов", – привел цифры Николенко.
За октябрь объемы водохранилищ естественного стока уменьшились на 11 млн кубометров, но о критичных водопотерях речь не идет – они аналогичны прошлогодним.

"В октябре только во времена многоводных лет объемы увеличивались. В остальное время средняя тенденция – объемы уменьшались на 8 млн кубометров за месяц. Идем в средних показателях. Говорить о том, что притоков в октябре нет, нельзя. Они есть и превышают сентябрьские. Испарения из-за высоких температур объем поступлений не перекрыли", – констатировал ученый.

Дальнейшие прогнозы

В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дал прогноз по накоплениям воды до конца года: "Исходя из средних многолетних наблюдений, в ноябре по Симферопольскому водохранилищу можно ожидать приток где-то до 1,4 млн кубометров воды, в Партизанском – 1-1,3 млн. К концу года суммарный приток за год по Симферопольскому водохранилищу может составить порядка 46 млн, а по Партизанскому – порядка 30 млн".
В целом, по словам специалистов, если разделить существующий запас на месячное потребление, накопленной воды хватит примерно на год, однако осадки неизбежно будут еще увеличивать запас. В целом Крым обеспечен водой. Меньше всего притоков получило Белогорское водохранилище, питающее Судакский, Феодосийский и Керченский регионы, однако в восточном Крыму проблема решается за счет трех водозаборов на севере Крыма - Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского.

"Был проложен тракт водоподачи, идет активное строительство насосных станций и подключение населенных пунктов к нему. Если не через тракт, то по Северо-Крымскому каналу все равно подают воду в Восточный Крым. В целом Крым выполнил большое число серьезных инфраструктурных мероприятий, благодаря чему проблема обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения решена", – объяснил специалист.

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