https://crimea.ria.ru/20231113/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik-operativnaya-informatsiya-1132748959.html

Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация

Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация

На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом утром в понедельник сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T08:09

2023-11-13T08:09

2023-11-13T08:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

керчь

тамань

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом утром в понедельник сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По мнению экспертов, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире.Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе не ходит паромИз-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь

https://crimea.ria.ru/20231014/mir-soshel-s-uma-konstantinov-o-presledovanii-stroiteley-krymskogo-mosta-1132096312.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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