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Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация
Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация
На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом утром в понедельник сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T08:09
2023-11-13T08:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом утром в понедельник сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По мнению экспертов, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире.Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе не ходит паромИз-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
https://crimea.ria.ru/20231014/mir-soshel-s-uma-konstantinov-o-presledovanii-stroiteley-krymskogo-mosta-1132096312.html
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крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост утром в понедельник: оперативная информация

Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен в обе стороны

08:09 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом утром в понедельник сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По мнению экспертов, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире.
Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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