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Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину
Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину
Boeing-737, на борту которого находился 181 пассажир, совершил аварийную посадку в Челябинске. При заходе на посадку у самолета отказали закрылки, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T17:45
2023-11-12T17:49
происшествия
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челябинск
авиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Boeing-737, на борту которого находился 181 пассажир, совершил аварийную посадку в Челябинске. При заходе на посадку у самолета отказали закрылки, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Уточняется, что на борту находился 181 пассажир, в том числе 9 детей.Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродромаЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек 167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО
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происшествия, сочи, челябинск, авиация, новости
Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину

Самолет из Сочи сел в Челябинске с неисправными закрылками

17:45 12.11.2023 (обновлено: 17:49 12.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" совершает посадку в аэропорту "Внуково"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа совершает посадку в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Boeing-737, на борту которого находился 181 пассажир, совершил аварийную посадку в Челябинске. При заходе на посадку у самолета отказали закрылки, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
"В 18.43 в аэропорту г. Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшего рейсом № 323 по маршруту Сочи - Челябинск авиакомпании "Победа". При заходе на посадку возникла техническая неисправность - не выпуск закрылок", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что на борту находился 181 пассажир, в том числе 9 детей.
Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.
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