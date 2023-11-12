https://crimea.ria.ru/20231112/samolet-iz-sochi-sovershil-avariynuyu-posadku-v-chelyabinske-1132745387.html

Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину

Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину

Boeing-737, на борту которого находился 181 пассажир, совершил аварийную посадку в Челябинске. При заходе на посадку у самолета отказали закрылки, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T17:45

2023-11-12T17:45

2023-11-12T17:49

происшествия

сочи

челябинск

авиация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Boeing-737, на борту которого находился 181 пассажир, совершил аварийную посадку в Челябинске. При заходе на посадку у самолета отказали закрылки, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Уточняется, что на борту находился 181 пассажир, в том числе 9 детей.Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродромаЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек 167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО

сочи

челябинск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, челябинск, авиация, новости