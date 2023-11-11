https://crimea.ria.ru/20231111/milliardy-na-razvitie-sporta-v-novykh-regionakh-na-chto-potratyat-dengi-1132726642.html

Миллиарды на развитие спорта в новых регионах: на что потратят деньги

Миллиарды на развитие спорта в новых регионах: на что потратят деньги - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Миллиарды на развитие спорта в новых регионах: на что потратят деньги

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Правительства России. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T13:22

2023-11-11T13:22

2023-11-11T13:22

спорт

правительство россии

россия

новые регионы россии

общество

дмитрий чернышенко

минспорт

олег матицын

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Больше 3,3 млрд рублей направлено в новые российские регионы в текущем году на создание и восстановление спортивной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Правительства России.Так, в ходе совещания по развитию спорта в новых регионах вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обозначил, что десятки спортивных объектов будут приведены в нормативное состояние, соответствующая работа уже ведется.В планах создание 28 физкультурных комплексов открытого типа, более 200 спортшкол оснастят современным оборудованием, инвентарем."Важно создать максимально комфортные условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений", – сказал Чернышенко.Более четырех тысяч спортсменов и тренеров из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей уже участвовали в соревнованиях на территории других российских субъектов.Кроме того, в новых регионах проведено 847 спортивных и физкультурных мероприятий, проинформировал на совещании глава Минспорта Олег Матыцин.Уточнено, что проектом бюджета на ближайшие три года предусмотрена адресная финансовая поддержка спортивным организациям.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем.Кроме того, два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса до конца декабря будут установлены в Крыму, об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште прошел Международный фестиваль "Олимпиада боевых искусств"Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, правительство россии, россия, новые регионы россии, общество, дмитрий чернышенко, минспорт, олег матицын