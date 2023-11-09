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Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей
Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей
В Крыму и Севастополе будут судить двоих водителей, насмерть сбивших благородных оленей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T10:47
2023-11-09T10:52
прокуратура республики крым
новости крыма
севастополь
происшествия
дтп
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе будут судить двоих водителей, насмерть сбивших благородных оленей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.Ранее в июле сообщалось, что в районе села Черноречье в Севастополе автобус в темное время суток насмерть сбил самку благородного оленя, которая выбежала на дорогу. Как установила Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура, за рулем транспортного средства был водитель АО "Балаклавское рудоуправлением им. А. М. Горького".Кроме того, вечером 14 июля на том же участке дороги еще одного оленя сбил легковой автомобиль Volkswagen Polo, это животное тоже погибло, добавили в ведомстве.По данным прокуратуры, общий ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 140 тысяч рублей – их будут взыскивать с виновников ДТП через суд.Иски прокуратуры рассматривает Балаклавский районный суд Севастополя и Сакский районный суд Крыма.В ГИБДД МВД по Республике Крым сообщили, что в республике выросла смертность на дорогах. С января по октябрь текущего года количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших Ростовчанке грозит лишение водительских прав за сбитую в Крыму собаку
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура республики крым, новости крыма, севастополь, происшествия, дтп, природа, саки
Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей

В судах Крыма и Севастополя рассматриваются иски прокуратуры к водителям, сбившим оленей

10:47 09.11.2023 (обновлено: 10:52 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУстройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД
Устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе будут судить двоих водителей, насмерть сбивших благородных оленей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
Ранее в июле сообщалось, что в районе села Черноречье в Севастополе автобус в темное время суток насмерть сбил самку благородного оленя, которая выбежала на дорогу.
Как установила Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура, за рулем транспортного средства был водитель АО "Балаклавское рудоуправлением им. А. М. Горького".
Кроме того, вечером 14 июля на том же участке дороги еще одного оленя сбил легковой автомобиль Volkswagen Polo, это животное тоже погибло, добавили в ведомстве.
По данным прокуратуры, общий ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 140 тысяч рублей – их будут взыскивать с виновников ДТП через суд.
"Природоохранный прокурор направил в суд два исковых заявления о взыскании с АО "Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького" и водителя легкового автомобиля ущерба, причиненного гибелью животных", – говорится в сообщении ведомства.
Иски прокуратуры рассматривает Балаклавский районный суд Севастополя и Сакский районный суд Крыма.
В ГИБДД МВД по Республике Крым сообщили, что в республике выросла смертность на дорогах. С января по октябрь текущего года количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.
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Прокуратура Республики КрымНовости КрымаСевастопольПроисшествияДТППриродаСаки
 
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