https://crimea.ria.ru/20230706/pod-sevastopolem-avtobus-nasmert-sbil-blagorodnogo-olenya-1129849945.html

Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя

Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя

Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя, выскочившего на дорогу. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник директора департамента природных... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T10:47

2023-07-06T10:47

2023-07-06T10:47

происшествия

севастополь

животные

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дтп в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя, выскочившего на дорогу. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник директора департамента природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) Андрей Тихомиров.Жертвой ДТП стала самка благородного оленя. Животное выскочило на дорогу накануне поздно вечером на отрезке трассы меду селами Черноречье и Терновка. "Ситуация была внештатная", – сказал Тихомиров.Представители обеих служб оформили необходимые документы, а тело транспортировали в Севветцентр для дальнейшей утилизации.По словам Тихомирова, водитель автобуса, который сбил животное, не успел среагировать, с места ДТП он не скрывался и присутствовал при оформлении всех материалов. Ранее, в июне, двое крымчан застрелили благородного оленя в лесу недалеко от села Плотинное в Бахчисарайском районе Крыма, возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:Тянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвалНа детской площадке в Симферополе собака напала на ребенкаДельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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