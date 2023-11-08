https://crimea.ria.ru/20231108/kiev-pytaetsya-raskachat-mezhnatsionalnuyu-temu-v-krymu---aksenov-1132642707.html

Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму - Аксенов

Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму - Аксенов

Киев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T11:03

2023-11-08T11:03

2023-11-08T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Киев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, попытки пресекают спецслужбы и сами жители республики, которые понимают истинные цели провокаций.Ранее Аксенов заявлял, что "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму после начала спецоперации, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, украина, крым, общество, крым многонациональный, новости крыма, политика