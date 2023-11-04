https://crimea.ria.ru/20231104/premialnoe-toplivo-budut-prodavat-tolko-pri-nalichii-standartnogo-1132579079.html

Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного

Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T21:16

2023-11-04T21:16

2023-11-04T20:03

топливо

александр новак

правительство россии

цены и тарифы

бензин

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого, пишет РИА Новости.В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению вице-пресьера, потребителю необходимо предоставить выбор.Накануне Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах.Ситуация с ценами на топливо в России и в КрымуБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них – возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива – 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива – до 12,5%.В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".С 14 октября стоимость дизельного топлива в Крыму снизилась до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. По словам главы республики Сергея Аксенова, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.Аналогичные цены на бензин и дизтопливо установились в Запорожской области.Позже дизельное топливо в Крыму подешевело еще на один рубль, что также стало результатом соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофактЦены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, александр новак, правительство россии, цены и тарифы, бензин, россия, новости