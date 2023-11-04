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Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного
Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T21:16
2023-11-04T20:03
топливо
александр новак
правительство россии
цены и тарифы
бензин
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого, пишет РИА Новости.В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению вице-пресьера, потребителю необходимо предоставить выбор.Накануне Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах.Ситуация с ценами на топливо в России и в КрымуБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них – возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива – 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива – до 12,5%.В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".С 14 октября стоимость дизельного топлива в Крыму снизилась до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. По словам главы республики Сергея Аксенова, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.Аналогичные цены на бензин и дизтопливо установились в Запорожской области.Позже дизельное топливо в Крыму подешевело еще на один рубль, что также стало результатом соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофактЦены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда
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топливо, александр новак, правительство россии, цены и тарифы, бензин, россия, новости
Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного

Вице-премьер Александр Новак поручил разработать условия для продажи премиального топлива

21:16 04.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого, пишет РИА Новости.

"Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека", – сказал он журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению вице-пресьера, потребителю необходимо предоставить выбор.
"Да, это я поставил этот вопрос на совещании, потому что, когда начали разбираться по одной области, (где - ред.) говорят, высокие цены. Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо. А обычного там нет, которое должно стоить дешевле", – объяснил вице-премьер.
Накануне Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах.

Ситуация с ценами на топливо в России и в Крыму

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них – возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива – 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива – до 12,5%.
В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".
С 14 октября стоимость дизельного топлива в Крыму снизилась до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. По словам главы республики Сергея Аксенова, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.
Аналогичные цены на бензин и дизтопливо установились в Запорожской области.
Позже дизельное топливо в Крыму подешевело еще на один рубль, что также стало результатом соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова.
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ТопливоАлександр НовакПравительство РоссииЦены и тарифыБензинРоссияНовости
 
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