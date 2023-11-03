https://crimea.ria.ru/20231103/krymskiy-most-utrom-v-pyatnitsu-operativnye-dannye-1132535239.html
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу, 3 ноября, нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:17
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу, 3 ноября, нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - АксеновПод Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
На досмотровых комплексах у Крымского моста нет очередей
08:15 03.11.2023 (обновлено: 08:17 03.11.2023)