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Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу, 3 ноября, нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу, 3 ноября, нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - АксеновПод Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные

На досмотровых комплексах у Крымского моста нет очередей

08:15 03.11.2023 (обновлено: 08:17 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу, 3 ноября, нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 8.00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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