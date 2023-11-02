https://crimea.ria.ru/20231102/pyanaya-za-rulem-i-s-rebenkom-v-sochi-zaderzhali-zhenschinu-voditelya-1132529639.html

Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя

Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя

В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находился ее ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T19:10

2023-11-02T19:10

2023-11-02T19:10

сочи

происшествия

новости

гибдд

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130902824_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_79e52bdd07cfaa6d3fa2d01028ee01ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находился ее ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Однако женщина не согласилась с показаниями прибора и потребовала пройти процедуру в медучреждении. Повторный анализ ей провели в сочинском наркодиспансере. Но он не только подтвердил результат алкотестера полицейских, но и выявил еще и наличие запрещенного вещества в организме матери.Госавтоинспекторами был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Женщину ожидает суд. Ее ребенка передали законным представителям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной ездыПьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенкомВ Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, новости, гибдд, краснодарский край