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Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя
Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя
В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находился ее ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T19:10
2023-11-02T19:10
2023-11-02T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находился ее ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Однако женщина не согласилась с показаниями прибора и потребовала пройти процедуру в медучреждении. Повторный анализ ей провели в сочинском наркодиспансере. Но он не только подтвердил результат алкотестера полицейских, но и выявил еще и наличие запрещенного вещества в организме матери.Госавтоинспекторами был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Женщину ожидает суд. Ее ребенка передали законным представителям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной ездыПьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенкомВ Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, происшествия, новости, гибдд, краснодарский край
Пьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителя
В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находился ее ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"В поселке Красная Поляна полицейские остановили для проверки документов "Фольксваген Тигуан". За рулем оказалась 36-летняя сочинка с явными признаками алкогольного опьянения. Алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе", – говорится в сообщении.
Однако женщина не согласилась с показаниями прибора и потребовала пройти процедуру в медучреждении. Повторный анализ ей провели в сочинском наркодиспансере. Но он не только подтвердил результат алкотестера полицейских, но и выявил еще и наличие запрещенного вещества в организме матери.
Госавтоинспекторами был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Женщину ожидает суд. Ее ребенка передали законным представителям.
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