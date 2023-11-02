https://crimea.ria.ru/20231102/krymskiy-most-utrom-v-chetverg-kak-obstanovka-1132503762.html

Крымский мост утром в четверг: как обстановка

Крымский мост утром в четверг: как обстановка - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Крымский мост утром в четверг: как обстановка

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T08:01

2023-11-02T08:01

2023-11-02T08:02

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

крым в истории: секреты, факты, фото

транспорт

логистика

керчь

краснодарский край

кубань

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131304305_183:0:1234:591_1920x0_80_0_0_b09d4615743dbfc9dc5ca5f8a120ef8c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.

https://crimea.ria.ru/20231028/neispravnye-kompleksy-zaschity-krymskogo-mosta-delo-rassmotrit-voennyy-sud-1132381950.html

крымский мост

керчь

краснодарский край

кубань

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым в истории: секреты, факты, фото, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, кубань, тамань, новости крыма