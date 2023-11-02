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Крымский мост утром в четверг: как обстановка
Крымский мост утром в четверг: как обстановка - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Крымский мост утром в четверг: как обстановка
На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T08:01
2023-11-02T08:01
2023-11-02T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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Крымский мост утром в четверг: как обстановка
Проезд по Крымскому мосту - данные на утро четверга, 2 ноября
08:01 02.11.2023 (обновлено: 08:02 02.11.2023)