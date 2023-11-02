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Крымский мост утром в четверг: как обстановка - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Крымский мост утром в четверг: как обстановка
Крымский мост утром в четверг: как обстановка - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Крымский мост утром в четверг: как обстановка
На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
https://crimea.ria.ru/20231028/neispravnye-kompleksy-zaschity-krymskogo-mosta-delo-rassmotrit-voennyy-sud-1132381950.html
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым в истории: секреты, факты, фото, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, кубань, тамань, новости крыма
Крымский мост утром в четверг: как обстановка

Проезд по Крымскому мосту - данные на утро четверга, 2 ноября

08:01 02.11.2023 (обновлено: 08:02 02.11.2023)
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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