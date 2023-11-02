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Больные диабетом дети должны получить доступную помощь – Путин
Больные диабетом дети должны получить доступную помощь – Путин - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Больные диабетом дети должны получить доступную помощь – Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови,... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T17:26
2023-11-02T17:26
2023-11-02T17:26
владимир путин (политик)
правительство россии
новости
сахарный диабет
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михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что правительством страны будет выделено 22 миллиона рублей на дооснащение сельских больниц республики специальным оборудованием для выявления сахарного диабета.Читайте также на РИА Новости Крым:Сахарный диабет: кто в группе рискаПовышение качества медпомощи в России: новые поручения ПутинаКуда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
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Больные диабетом дети должны получить доступную помощь – Путин
Путин поручил обеспечить доступную помощь больным диабетом детям